索马里海盗劫30万吨油轮

Image caption 索馬里海盜攻擊頻繁,迫使多國派海軍護航

歐盟海軍特遣艦隊的軍官說，索馬里海盜劫持了一艘向美國運油的油輪。

屬於希臘的「馬蘭人馬座號」（Maran Centaurus）油輪周日在距離索馬里海岸1,300公里的海域被劫持。

據信這艘30萬噸的油輪是索馬里海盜所劫持最大的船隻之一。船上有28名船員。

希臘海岸衛隊的發言人對記者說，約9名武裝海盜攻擊了靠近塞舌爾群島的這艘油輪。

油輪上有16名菲律賓船員，9名希臘籍船員，2名烏克蘭船員和一名羅馬尼亞籍船員。

歐盟海軍特遣艦隊的發言人對BBC記者說，目前共有11艘船隻和264名船員被索馬里海島扣押。

在2008年11月，油輪「天狼星號」（Sirius Star）被海盜劫持。這艘船重318,000噸，載有200萬桶原油，相當於沙特日產原油的1/4。

海盜得到300萬美元贖金後，這艘油輪在1月被釋放。

在索馬里附近海域頻繁發生海盜攻擊，國際海軍已經在那裏部署打擊海盜。

但近幾個月以來，索馬里海盜開始在遠離索馬里海岸的海域發達攻擊。

據信海盜使用「母艦」開赴公海，然後使用小艇發動攻擊。