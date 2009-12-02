秘鲁抽脂杀人案疑造假

Image caption 利馬警方曾向媒體記者展示一瓶又一瓶他們所謂的人體脂肪。

秘魯警方相信，此前轟動全球的抽脂殺人大案其實是造假，聲稱「破案」的高級探員已經被停職。

高級探員穆爾加兩周前稱，他們逮捕了四名犯罪嫌疑人，他們還招認殺害了近60人，抽取人體脂肪出售。

穆爾加當時表示，嫌犯以每公升1.5萬美元代價把這些脂肪出售到歐洲，用來作為美容藥物的原料。

但是兩周過後，調查人員無法交出任何具體證據，也未能證明曾經有過這樣的交易，顯示這起案件很可能是純粹虛構。

秘魯警察總長伊達爾戈說，穆爾加的行為讓警隊蒙羞，已經下令他無限期休假。

BBC記者柯林發自秘魯首都利馬的報道說，一些人類學者認為，探員是故意利用秘魯當地一段歷史悠久的傳說來為警方偵查不仔細的案件解套。

不過也有一些觀察家稱，這只是警方試圖轉移民眾視線的眾多煙幕之一。他們不想民眾留意那些秘魯真正要面對的議題。