阿尔巴尼亚称不再接收维族囚犯

Image caption 中國反對美國將維族囚犯移交第三國。

阿爾巴尼亞表示，該國將應美國的請求接收更多的關塔那摩監獄囚犯，但不會接收中國維吾爾族裔囚犯。

阿爾巴尼亞總理薩裏·貝裏沙表示，「我對美國當局要求接收前關塔那摩囚犯的要求做出了積極回應，但這不包括維爾族囚犯。」

阿爾巴尼亞在2006年不顧北京的反對接收了從關塔那摩監獄釋放的五名維族囚犯。北京稱他們是被聯合國列為恐怖組織的團伙成員，要求將這些維族人交給中國當局處理。

關塔那摩基地現在仍關押著上百名囚犯，美國總統奧巴馬計劃在明年1月22日關閉基地，但外界擔心一些政治和法律上的障礙可能使這一計劃難以如期實施。

貝裏沙是在周三（12月2日）會晤了美國關塔那摩特使弗萊德之後作出上述表示的。

他補充說，阿爾巴尼亞與中國的關係「極其重要」，不能因為接收維吾爾族囚犯而受到損害。

中國不滿

美國五角大樓早些時候指出，被關押在關塔那摩基地的維族人不是「敵方武裝人員」，因此決定釋放他們，但奧巴馬總統已簽署法令禁止關塔納摩囚犯在獲釋後進入美國本土。

雖然美國法庭裁定他們對美國沒有危險，但美國政府既不希望他們定居本國境內，同時也不想把他們送回中國。

中國政府反對美國安排這些維族人前往第三國定居的做法，稱這些人是疆獨組織「東突」的成員，要求美國將他們移交給中國政府。

但美國和流亡維吾爾族人擔心，這些維族人返回中國後會受到當局的迫害。