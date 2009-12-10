奥巴马领和平奖 “其他人更值得”

Image caption 奧巴馬被授予一枚金獎章、一份證書以及140萬美元的獎金。

美國總統奧巴馬在挪威首都奧斯陸接受諾貝爾和平獎的頒獎。

他在授獎後發表演講說，相對之前的和平獎得主，自己是「渺小的」。

但是他為美國在阿富汗所扮演的角色作出了辯護，他說，有的時候戰爭是有必要的，一個正義戰爭可能會發展到一個真正的和平。

奧巴馬星期四（12月10日）抵達奧斯陸參加諾貝爾獎頒獎禮。他得到一枚金獎章、一份證書以及140萬美元的獎金。

之前，奧巴馬曾承認，作為一個戰爭時期的總統接受和平獎是具有諷刺意味的。他還說，如果他能夠達到無核世界以及應對氣候變化的目標，那麼對他獲得和平獎的批評可能會減少。

奧巴馬在奧斯陸與挪威首相會面後表示，他將繼續執行對美國來說重要的路線，以及取得世界持久和平。

奧巴馬星期四清晨乘坐總統專機飛抵挪威首都奧斯陸等候領獎。奧斯陸當局加強了保安，反戰示威者也開始在舉行典禮的酒店外聚集。

諾貝爾獎委員會是基於奧巴馬在促進外交與合作方面的「超凡努力」而給他頒獎的。

不過，奧巴馬前不久宣佈了對阿富汗增兵3萬的計劃。白宮官員稱，總統已經注意到如此的「並列」存在。

各方對於奧巴馬獲頒本屆諾貝爾和平獎反應不一。其中不少人認為，給一位出兵阿富汗和伊拉克的三軍總司令頒發和平獎並不適合。

白宮發言人吉布斯說，奧巴馬明白到這境況，並承認自己「不能跟曼德拉和德蘭修女」等歷屆和平獎得主相比擬。

在奧巴馬領獎的同時，印尼首都雅加達的一處公園也豎立了一座奧巴馬像。奧巴馬在1967至1971年曾居於當地。

雅加達市長說，希望這座以孩童時期的奧巴馬為造型的銅像能為印尼兒童帶來一些啟發。