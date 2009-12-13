丹麦警方拘捕千名示威者

Image caption 丹麥警方逮捕了近千名示威者。

數萬名示威者在哥本哈根街頭要求採取更強有力的措施應付氣候變暖問題，丹麥警方逮捕了近千名示威者。

哥本哈根的示威集會大部分是和平舉行的，但當一些年輕人開始投擲磚頭和玻璃瓶，並打爛窗戶時，防暴警方迅速行動，拘捕了968人，其中包括400名來自歐洲激進組織的成員。

示威抗議

主辦團體估計有10萬人參加遊行，但警方稱示威人數約有4萬人。示威者從哥本哈根市中心出發，遊行六公里，前往氣候變化大會的會場貝拉中心。

過去一周，哥本哈根曾有過小規模的示威抗議，但周六的示威遊行是最大的一次。

在全球範圍，澳大利亞、印度尼西亞、菲律賓和香港都有人士舉行示威，呼籲各國採取行動保護地球，爭取聯合國氣候變化大會取得進展。

主持氣候峰會的丹麥前環境部長赫澤高說，很多年的時間才形成了各國要求應對氣候變暖的這種壓力，這種情況在很多國家首都舉行的示威活動已有所體現。

聯合國氣候變化大會星期五就將閉幕。但是，不少與會代表抱怨說，目前所取得的進展微乎其微，而大會的氛圍則是一些國家在減排問題上相互指責。

法新社說，上周五一個長達七頁的峰會文本草案剛一露面，便在發展中國家、新興經濟體國家，美國和歐盟代表那裏遇到問題。

窮國稱這個文本未能承諾確定具體的資金援助方案，而美國則抱怨中國和其它一些經濟正在高速發展的人口大國未能在減排方面作出嚴格要求。

談判艱巨

美國談判代表喬納森·珀欣說，該文本草案沒有解決新興經濟體的碳排放問題。

他認為，按照目前的方向，這個文本草案根本不可行。他的看法得到了歐盟、日本和挪威的支持。

美聯社稱，中國已在減排方面自主作出承諾，但不希望其減排目標受到國際法的約束。在中國看來，美國和其它一些富國在減排方面應當承擔較大的歷史責任，哥本哈根達成的任何氣候協議都應當把一個國家的發展程度考慮在內。

美國憂思科學家聯盟發言人梅爾表示，富國正試圖重新討論兩年前在印尼巴厘達成的協議，呼籲發展中國家在獲得資金援助的情況下減排。

梅爾說，富國所做的是在搬動路標，發展中國家是不會同意這點的，不管富國提出要求的嗓門多麼大。

在貝拉中心會場內，英國氣候變化談判代表說，要達成協議還有不少問題需要解決，減排、資金援助和透明度等方方面面，都是未來幾天仍需要解決的問題。