意总理贝卢斯科尼遇袭面部受伤

Image caption 滿臉血跡的貝盧斯科尼正乘車前往醫院。這已經不是他第一次在公眾場合遇襲。

意大利總理貝盧斯科尼在米蘭的一次集會上遭遇襲擊面部鮮血淋漓，正在醫院治療。

貝盧斯科尼被一名男子手持的米蘭大教堂紀念品模型打傷面部，兩顆牙齒被打斷，鼻樑輕度骨折，嘴唇破裂。

現年73歲的貝盧斯科尼在周日（12月13日）晚上的事故發生後對其支持者說，他的傷勢並不嚴重。

警方被援引說，被控攻擊貝盧斯科尼的是一位名叫塔爾塔利亞的42歲男子，此前沒有任何犯罪記錄。

塑料模型

貝盧斯科尼是在米蘭的一個廣場上發表講話後為其支持者簽名時遭遇襲擊的。

錄像畫面顯示，似乎被投擲物擊中的貝盧斯科尼面部突然顯出痛苦神情。

警方以嚴重傷害罪起訴了塔爾塔利亞。

他向貝盧斯科尼投擲的米蘭大教堂模型起初被認為是一件金屬製品，其後的報道說，是塑料製品。

諸多壓力

這已經不是貝盧斯科尼第一次在公眾場合遇襲。他2004年除夕在羅馬街頭的一次集會上也遭遇過一次襲擊，頭部被一名遊客用照相機三角架打得青腫。

攻擊者是來自意大利北部的一名泥瓦匠。據報道他事後告訴警察，他之所以這樣做是因為他憎恨貝盧斯科尼。

貝盧斯科尼近來面臨諸多壓力。

他被指控在妻子提出離婚後曾和妓女上床，還被指控與黑手黨有染。此外，一項針對他的刑事案件由於他的刑事豁免權被剝奪現在面臨重新審理。

一周前，數萬民眾在羅馬舉行了反對貝盧斯科尼的大型集會。