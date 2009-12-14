捷克天鹅绒革命之二

約翰•辛普森

BBC國際事務主編

2009年12月14日 最近更新： 2009年12月23日

20年前，柏林牆轟然倒下。柏林牆的倒塌標誌著東德共產獨裁政權的解體。它的發生加速了東歐共產黨各國的變化。

捷克隨後發生的天鵝絨革命，羅馬尼亞發生的推翻齊奧塞斯庫的革命。1989席捲東歐的劇變使東歐擺脫了40年的共產主義。

這一切發生在中國軍隊武力鎮壓天安門和平抗議的六四事件之後。為什麼天安門模式沒有在東德和其它東歐國家重演？共產政權垮台20年來，這些東歐國家又發生了什麼？

BBC資深記者辛普森目睹了89年中國的抗議和後來柏林牆的倒塌以及捷克和羅馬尼亞的巨變。在BBC製作的系列節目中，辛普森20年後故地重返，在德國，捷克和羅馬尼亞，訪問當年事件的親歷者。重現歷史真相。

圖像加註文字， 民眾高舉杜布切克的相片參加1989年的天鵝絨革命期間的示威

多年以來，我一直牽掛著捷克斯洛伐克。它曾經是那麼一個有尊嚴的國家，似乎天生就崇尚民主制度，但是因為英國人在1938年將它交給了希特勒，這個國家從此便落入獨裁專制的魔爪。

不過隨著柏林牆的倒塌，捷克斯洛伐克的變化速度之快也令人驚嘆。曾經在天鵝絨革命成功後擔任哈維爾總統國家安全顧問的切爾尼回憶說：「1989年元旦你還在想：今年是不是移民海外的好年份呢？ 到了年底，哈維爾已經是這個國家的總統了。」

切爾尼擔任哈維爾總統國家安全顧問的過程也頗具戲劇色彩：他並不願意擔任新政府的工作，但是哈維爾競選總統的條件之一是他的朋友們都能參加新政府的運作。幾個月後，當切爾尼終於答應時，只有國家安全顧問這一個職位還缺人，結果他只好走馬上任。

現在回首當年，讓我最佩服的是這樣一場革命居然如此平和，如此守法。我這一生中見過不同的革命，通常都有一些怨氣，有一些令人覺得可惡的成份，因為總會有人在革命得逞後報仇雪恨。應該說，捷克人也完全有權這麼做，打砸燒搶，把萬惡舊政權的奴才們痛打一頓。但是他們自覺選擇不這麼做。人們說：我們跟別人不一樣。

這些作家、詩人、記者和搖滾歌手們推翻五十年的專制獨裁政府時，連一塊玻璃都沒有砸破。因此，共產黨人沒有被禁止參政。二十年過去了，他們還活躍在捷克的政治舞台，還自稱共產黨，還有大約百分之十五的民意支持率。

現在的捷克總統瓦茨拉夫・克勞斯就是在共產黨的支持下當選的。

搖滾樂手部長

只有在捷克，你才能見到這樣一個政壇奇特現象，那就是搖滾音樂家兼任政府內閣部長。米克哈伊・科卡布一直都是個搖滾樂手，但他也擅長調解矛盾。天鵝絨革命期間，他將共產黨員和異見人士拉近距離。之後他安排了蘇聯軍隊從捷克斯洛伐克撤出。現在，除了跟他的搖滾樂隊一起演奏，他還是捷克的人權事務部長。

圖像加註文字， 捷克民眾紀念天鵝絨革命二十週年

科卡布說：「搖滾音樂讓我在做部長工作的時候能不那麼墨守陳規。我不是那種喜歡官僚作風的人，也不會被權力腐化。我對自己的官位完全沒有依戀情緒。到我卸任的時候，我會迫不及待地下台，高興地回到我的音樂老本行。」

二十年前，成千上萬的共產黨員撕掉了他們的黨員證。很多人都覺得共產黨應該從那以後在政壇絕跡了，但實際卻沒有。現在有些人問，這是不是當時犯的一個錯誤，因為現在有些年輕人，他們完全沒有在共產黨強權統治下的生活經歷，卻希望回到過去。

共產黨人

盧卡斯·弗羅伯爾今年才22歲，19歲時開始參加共產主義運動。他說，因為他看到身邊的失業情況，開始讀馬克思和列寧的書，還參加了共產主義青年團。

因為號召開展「用革命推翻資本主義的鬥爭」，共青團在2008年被取締。現在該組織已經放棄了這一主張，也修改了組織的名稱。盧卡斯對1989年的革命抱反對態度：

圖像加註文字， 捷克前總統哈維爾見證20年來國家巨變

在盧卡斯看來，真正的社會主義根本沒有機會充分發展。但是如果你問他過去共產黨政權的所有失敗之處，如暴政、拘押、審判等等，他的回答帶著令人不安的斯大林主義口吻。在他看來，二戰以後，共產黨政權不得不保衛自己。當然就要把成千上萬的人監禁起來。

不過，捷克並沒有太多像盧卡斯這樣的年輕人。二十年過去了，這個國家發生了翻天覆地的變化，特別是1990年代初期，捷克和斯洛伐克分成了兩個國家，而且都成為歐盟成員國。在布拉格，輕鐵還在，經過像馬莎這樣大百貨公司和許許多多鞋店。以前籠罩這個國家的灰暗卻不複存在，到處色彩斑斕。在神燈劇院的彼得和瑪裏亞看來，有一樣重要的東西---自由，在1989年之前肯定是不存在的。

在曾經擔任哈維爾總統國家安全顧問的切爾尼看來， 在1989年革命成功之初，人們沒有意識到專製造成的破壞是那麼大、那麼深、那麼傷筋動骨。