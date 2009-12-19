欧洲之星被困两千旅客获救

Image caption 歐洲之星列車在海底隧道發生故障

受困英吉利海峽海底隧道的「歐洲之星」列車上的2000多名旅客全部抵達倫敦。

由於溫度驟變導致的電路故障使得5列從法國巴黎和比利時布魯塞爾等地駛往英國的高速列車18日深夜被困英吉利海峽海底隧道。

「歐洲之星」公司19日宣佈，在當天中午之前所有英國至歐洲大陸的列車停運，導致大量旅客滯留火車站。

「歐洲之星」發言人說，其中4組列車都是從法國巴黎駛向英國倫敦的，由於大雪和極度寒冷的天氣，隧道內外溫差較大，致使列車發生電氣故障。

旅客受阻

5列客車被困導致約2000名乘客一度整夜困在隧道中。目前仍有一列客車被困在隧道內，但是車上已經沒有旅客。

救援機車已經把兩列故障列車推出隧道抵達英國。另外兩列車的乘客也已經用列車接出隧道，分別抵達英國和回到法國。

許多焦急等待的旅客都有到歐洲大陸歡度聖誕節的安排，車輛受阻使他們不得不推遲或放棄原先的計劃。

公司負責人表示，對列車受阻事件表示遺憾，眼下當務之急是保證每個旅客能夠盡快到達目的地，稍後將給受影響的旅客以經濟補償。

火車站的一名工作人員說，列車有望在20日上午恢復正常運行。

近日來，歐洲普降大雪，不少地區的路面交通受到嚴重影響。