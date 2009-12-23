2009年体坛大事回顾

Image caption 亨利的手球」讓法國打進世界杯」

小小羅轉會、老虎緋聞、恐嚇裁判……2009年的國際和英國的體壇發生了哪些大事？

國際足球

2009年中國和歐洲都爆出了踢假球的醜聞，所以在沒有什麼世界杯之類國際重大賽事讓球員們分心的情況之下，歐錦賽的冠軍爭霸戰曼聯隊出戰巴塞羅那居然出現了一面倒的事情，叫不少球迷大為失望。

向來在英超聯賽屢屢出擊扣網得分的小小羅納爾多，這次也沒有發揮應有的水平。在比賽期間他似乎是心事重重，這是為什麼呢？

原來小小羅納爾多將要轉會到西班牙的皇家馬德里俱樂部。他說，人們知道為皇馬效力是他的夢想，人們也尊重他的決定。在轉會之前，他還是會為曼聯全力以赴。

皇馬出價1億3千萬美元從曼聯拉走了小小羅納爾多，另外還拉到了卡卡、阿隆索等等知名球星。總共花了3億6千5百萬美元。

小小羅美夢成真，但是其他的球星們，運氣似乎就沒那麼好了。

前阿森納俱樂部的亨利，在世界杯資格賽的手球爭議，不但氣走了愛爾蘭，也讓法國在噓聲中取得了世界杯足球賽的門票。

老虎風波

Image caption 「老虎」伍茲夫婦擁吻的情景可能「此情可待成追憶」

2009年最轟動體壇的事情恐怕是高爾夫球名將「老虎」·伍茲的緋聞了。

事情一開始，不過就是一通伍茲在美國佛羅里達住所鄰居報案的電話。

在報案電話當中，鄰居也就只是說，有部車撞上了外頭的消防栓和一棵樹。

雖然伍茲沒受到什麼傷，但是後來一連串的爆料，爆出了車禍之前，他和妻子剛剛大吵一頓。

隨後的發展，扯出了伍茲婚姻亮紅燈、伍茲曾經和多名女子發生關係、而且宣稱和伍茲發生過關係的女子也越來越多。

伍茲宣佈「無限期暫停參加比賽」，他的贊助廠商也是一個接著一個撤銷對他的贊助。

雖然伍茲說，希望外界能夠讓他保持個人隱私，好解決這場家庭風暴，但是一個又一個女子出面指稱和他發生過關係，似乎事情還沒有冷卻的跡象。

網壇大事

Image caption 小威堅決否認威脅裁判的生命安全

說到形像問題，2009年還有一位體壇風雲人物因為出言不遜、嚴重影響網壇形像而受到重罰。

這個人就是網球女將小威廉姆斯，她涉嫌在美國公開賽期間，威脅邊審的生命。

雖然小威廉姆斯最先是強烈否認她曾經說過如此惡劣的話，但是後來她還是公開道歉。

只是問題非常嚴重，不但比賽一度中斷，除了罰款8萬2千5百美元，國際網聯的高層還決定把她「留賽察看」，如果未來兩年，小威廉姆斯再犯的話，就不准參加美國網球公開賽，而且罰款還會加倍。

2009年的網壇大事當中，自然不能少了費德勒-費天王拿下第15個大滿貫男子比賽冠軍，打破了先前桑普拉斯、阿加西等人的紀錄。

女子網球方面，闊別網壇兩年，生了個兒子的克里斯特爾斯，出乎眾人的預料，接連過關斬將，奪下了美網公開賽的女子冠軍。

當了媽媽的克里斯特爾斯在18個月大的兒子面前拿下冠軍，成了將近30年來第一個奪下大滿貫比賽冠軍的「媽咪球星」。

金牌和性別

Image caption 南非選手塞蒙婭的性別是田徑世錦賽的最大爭議

2009年德國柏林舉行的世界田徑錦標賽，牙買加的短跑冠軍—烏賽恩·博爾特重演去年北京奧運的驚人身手，接連奪下男子百米和兩百米的金牌。

跑完兩百米的博爾特說，他實在是非常的累了，但是他還是要努力，不讓別人失望，記者則是說，如果他那麼累都能拿下金牌，如果不累的話，那還了得！

也是在柏林的田徑世錦賽，南非選手塞蒙婭到底是男還是女，也是掀起了一片爭議。

塞蒙婭奪得女子800米的金牌，但是藥檢發現她的男性荷爾蒙異常偏高，現在國際田聯就得要決定塞蒙婭以後是不是還能參加女子田徑比賽。

中心人物雖然是塞蒙婭，但是她很可能可以留住那面金牌，不過這場風波卻使得國際田聯和南非田徑協會的官員大受指責。

原因是這兩個單位對待塞蒙婭的方式被形容是「不顧塞蒙婭的權益」。加上後來又傳出南非田徑協會承認在世錦賽之前就已經發現問題，卻故意不通報國際田聯。

反倒是塞蒙婭本人雖然在被媒體帶有惡意甚至貶義的報道之下，仍然表現了過人的意志力和成熟，反而贏得了媒體的尊敬。

F1撞車

最近幾年陸續傳出刺探對手技術和撒謊、還有性醜聞的一級方程式大賽車，今年先是驚險地度過了分裂危機。卻又爆出了故意「撞車」的醜聞。

法國雷諾車隊主席貝納德·雷就撞車醜聞公開道歉。事情的起因是雷諾F1車隊高層在2009年新加坡F1比賽當中，指示車隊所屬車手皮奎特故意撞車。

不料，皮奎特後來卻因為「表現不佳」被踢出雷諾F1車隊。皮奎特一氣之下把內情公開。

車隊前經理布裏亞托利被總會裁定終身不得參加任何賽車，現在他還在上訴。

雷諾F1則是再犯，就會被逐出F1比賽。

不過也有人擔心，雷諾本來就對F1的比賽沒什麼興趣，這種處罰有什麼效果，可能「有待觀察」。

里約申奧

2009年的另外一件體壇大事，就是首次有拉美國家取得了奧運主辦權。

巴西的里約熱內盧擊敗了有美國總統奧巴馬親自出馬支持的美國芝加哥、日本的東京還有西班牙的馬德里，取得2016年夏季奧運主辦權。

里約提出的把奧運散佈到拉美，贏得了評審小組的支持，就連奧巴馬也對最後的結果表示歡迎。

奧巴馬在講話中，形容里約申奧成功是一個奧運進步的跡象，作為美洲的一分子、巴西人民的朋友，他對這個決定表示歡迎。

在國際奧委會哥本哈根大會投票結束之後，里約的市長帕埃斯說，里約申奧成功意味著奧運向前邁進了一大步、奧運將和更多的民眾接觸。

帕埃斯還表示，為了申奧，里約兩年前就已經開始辛苦的工作，申奧成功之後，就要為主辦奧運更加努力地工作。

二奪錦標

Image caption 睽違四年之後，丁俊暉再奪英國台球冠軍

里約申奧成功，巴西全國似乎都是與有榮焉，那麼丁俊暉敗希金斯再次拿下英國台球錦標賽冠軍頭銜，大概也會讓不少人覺得也是「與有榮焉」。

丁俊暉經過6個小時的鏖戰，以10比8擊敗了希金斯，現場觀眾爆出了熱烈的掌聲。

丁俊暉在球技和性格上也比過去成熟了不少，不少評論員認為他就是以沉著和冷靜，搭配了原本就已經相當穩定的球技，拿到了冠軍。

如今的丁俊暉還能用幾句頗帶謝菲爾德地方口音的英語回答主持人的問題，也能夠讓現場的觀眾們因為帶了點俏皮的答案發出笑聲。

主持人問的一個問題就是中國大陸方面一定有很多人支持他，丁俊暉的答案就是一個簡單的「Yes」。

其實，已經在謝菲爾德居住了一段時間的丁俊暉，據說在當地也有不少的「粉絲」呢！他們大概也是覺得「與有榮焉」的一群吧!?