BBC News,
中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
简讯：印度洋海啸5周年祭
2009年12月26日
環印度洋各國紀念導致約25萬人死亡的大海嘯發生5週年。
在印尼班達亞齊，當時約1.7萬人在這場災難中死亡。人們在死難者墓地舉行了隆重的悼念活動。
在泰國等其他14個環印度洋的受災國也舉行了紀念儀式。
頭條新聞
台積電已「自願」提交給美方資訊請求書 有分析稱背後「劍指中國」的意圖明顯
4 小时前
中共召開六中全會，為習近平「個人定制」第三個歷史決議
2021年11月9日
詹姆斯·韋伯太空望遠鏡冀以「完美」狀態發射
4 小时前
特別推薦
聯合國氣候峰會：COP26的退煤協議與爭議
2021年11月5日
中共將召開六中全會， 「第三個歷史決議」成焦點
2021年10月19日
COP26的議題、看點和預期
2021年10月19日
COP26：讀懂氣候變化的關鍵詞
2021年10月26日
中美印俄等全球排放大戶正在採取什麼行動？
2021年11月1日
中國和不丹加速邊界談判：印度該擔心嗎
2021年11月1日
牛津大學教授分析塑造習近平思想的五種歷史元素
2021年10月25日
疫情下的「通脹怪獸」正如何席捲全球
2021年10月27日
氣候變化：減少炭足跡個人能做的四件事
2021年10月27日
熱讀
1
台積電已「自願」提交給美方資訊請求書 有分析稱背後「劍指中國」的意圖明顯
2
面對軍事衝突風險 台灣人「冷靜」和「無感」的三個原因
3
中共召開六中全會，為習近平「個人定制」第三個歷史決議
4
詹姆斯·韋伯太空望遠鏡冀以「完美」狀態發射
5
蘇利文：美國期待改變中國體制是一個「錯誤」
6
衛星圖像顯示中國在新疆沙漠建造美軍航母模擬移動標靶
7
香港收緊入境檢疫豁免措施 穩住經濟還是幫倒忙？
8
奧巴馬氣候峰會發表演說，批評中俄領導人缺席並呼籲年青人「保持憤怒」
9
氣候峰會：COP26的議題、看點和預期
10
「我從來沒有這樣開心過」 選擇戶外工作的三個英國人的故事