简讯：印度洋海啸5周年祭

環印度洋各國紀念導致約25萬人死亡的大海嘯發生5週年。

在印尼班達亞齊，當時約1.7萬人在這場災難中死亡。人們在死難者墓地舉行了隆重的悼念活動。

在泰國等其他14個環印度洋的受災國也舉行了紀念儀式。