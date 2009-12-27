伊朗反对派称警方向示威民众开枪

Image caption 德黑蘭警方與示威者在阿舒拉節發生激烈衝突

伊朗的消息來源說，伊朗首都德黑蘭的警察和在市中心集會的示威民眾發生激烈衝突，警方向示威者開了槍。

不同的報道說，少則一個、多則四個人在衝突中死亡。目擊者也說，德黑蘭市中心被一股黑煙籠罩。

但是伊朗當局通過媒體否認有任何示威者在衝突中被打死。

伊朗反對派前些天號召在什葉派穆斯林最重要的宗教紀念日阿舒拉節舉行全國性示威活動。

反對派的網站透露，德黑蘭的保安部隊使用催淚彈對付示威者，還封鎖了數條道路，阻止民眾參加示威。

不過反對派說，現在他們的示威行動已經重新組織，並且有更多的支持者正在加入。

示威者聲稱焚燒了一輛警方的摩托車。還有報道說，伊朗其它城市也發生類似的動亂和衝突。

阿舒拉節是哀悼穆罕默德的外孫侯賽因遇難的重要紀念日，它的重大意義是紀念反對壓迫的鬥爭。

在伊朗，傳統上人們會在這一天上街舉行紀念活動和參加遊行。