韩国赦免三星集团前会长李健熙

Image caption 李健熙曾擔任國際奧委會委員

韓國政府決定在31日赦免三星集團前會長李健熙，以便讓他幫助韓國申辦2018年冬季奧運會。

李健熙因涉嫌逃稅於今年8月被法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。

在此判決之前，李健熙作為國際奧委會（IOC）委員，申請停止其委員身份和活動。

韓聯社引述韓國法務部長官李貴男的話說，該國體育界和商界都要求赦免李健熙，以便恢復他為韓國申辦冬奧會所起的作用。

韓國江原道的平昌市第三次申辦冬奧會，韓國各界志在必得。為此，韓國政府在周二舉行的國務會議上審議並通過了李健熙赦免案。此次被特赦的只有李健熙一人。

行使赦免權的李明博總統當天在國務會議上表示，赦免的主要動機是對國家利益的考慮。

他說：「平昌第三次申辦冬奧會，志在必得。體育界和江原道、經濟界強烈呼籲，為此必須由國際奧委會委員李健熙出面活動。」

國際奧委會將在明年2月份的溫哥華冬奧會之前舉行大會，韓國政府認為本次大會是為申辦2018年冬奧會而開展游涚的一次大好機會。

韓國法務部還稱，若李健熙不被赦免，很有可能喪失IOC委員資格，但若被赦免，有可能恢復資格。

韓聯社的報道還說，過去國內外均有過類似的先例。法國曾為申辦2012年奧運會，赦免了被判有罪的該國IOC委員，使其恢復委員資格。韓國則在盧武鉉政府時期，赦免時任IOC委員樸容晟。