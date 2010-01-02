旧金山的大批海狮突然离去

2010年1月2日

圖像加註文字， 著名的海獅聚集地39號碼頭現已空空如也。

舊金山漁人碼頭的大批海獅是當地一個著名景觀。但在居住了20年後，這些海獅突然消失了蹤跡，令專家極為困惑。

就在上個月，39號碼頭上還躺著大約1500隻懶洋洋的海獅。最早的一批海獅是1989年底在這裏登陸的。

但如今，除了寥寥十多只還在海灘邊戲水外，其餘的海獅全都不見了蹤跡。這片因大批海獅及其難聞氣味而著名的景觀顯得空空如也。

當地官員希望，海獅只是臨時離去，不久即將返回。因為慶祝它們移居漁人碼頭20週年的慶典已經定在1月15日舉行。

尋找食品

39號碼頭公關總監穆金說：「這些動物是否按期返回我們無從猜測。如果不回來，那我們只好將就著和現存的大約20幾只海獅舉行20年慶典了。」

圖像加註文字， 不久前39號浮碼頭還躺著大約1500隻懶洋洋的海獅。

專家認為，當年吸引海獅移居此地的原因可能是附近經常出沒海獅最喜愛的食品沙丁魚群。而它們現在離開，很可能也是出去追逐沙丁魚群了。

除了沙丁魚外，海獅喜歡居住在39號碼頭的另一個原因是安全的環境：這裏遠離海獅天敵大白鯊經常遊弋的淺海灘。

雖然專家們猜測海獅突然離去有可能是去追逐沙丁魚群，但他們對比並不肯定。