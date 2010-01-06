女性G点新理论惹争议

Image caption 「女性無法達到高潮，更感到挫折的可能是男性」

新研究認為，女性性交高潮「關鍵地帶」——G點可能並不存在。這一說法引來褒貶不一的評論。

英國倫敦國王學院以2000名孿生女子為研究對象，結果顯示雖然她們基因近似，但是性交高潮的體驗卻大為不同。

因此研究人員認為，所謂的G點可能根本就不存在。

多年來，女性G點的理論使得許多男女為追求G點效果反而達不到高潮。

研究人員說，很多人看到報告結論之後寫信給他們，表示研究結果終於讓（她）他們得以從對G點的「迷思」中解脫出來。

「難以承受的挫折」

許多人在信函中還說，她們以為無法按照G點理論達到高潮是自己有毛病，如今終於能夠擺脫這種壓力。

也有男性致函表示類似的看法。這些男士說，當他們的性伴侶達不到高潮的時候，他們以為是自己的技術或者是器官「不合格」。

一些科學家還指責，G點理論本身就被媒體炒作，媒體同時似乎認為用G點描述性交似乎比用性器官要來得「文雅得體」。

科學家還指責商人以G點理論圖利，販賣宣稱可以刺激G點、從而促進高潮的性器具。

存在還是想像？

G點是以半個世紀前提出有關說法的德國婦產學家格雷芬貝格的姓氏命名的。它指女性陰道前壁中部的一塊增厚組織，有人認為刺激這一區域可以加速女性高潮和實現女性射液（潮吹）。

有意大利科學家稱通過超聲波探測到這一區域的實際存在，但也有人認為所謂G點實際是一種心理想像。

因倡導和命名G點而知名的美國性學家惠普（Beverly Whipple）認為，這次英國學者的研究「存在缺陷」。但諸多女權主義者則為此歡呼，認為研究從科學角度解放了很多女性。

英國性教育協會主席克萊格則表示，與其在尋找、設法刺激G點上大花功夫，還不如兩人開心地「隨心所欲」。