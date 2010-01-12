简讯：伊朗用中国防暴车镇压抗议
- 2010年 1月 12日
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據德國《明鏡》周刊報道，伊朗用從中國進口的特殊防暴車來鎮壓反對派的示威。
德國《明鏡》周刊引述伊朗反對派人士的話說，伊朗至少從中國進口兩輛防暴車。
這種特殊的防暴車除了可以用水炮驅趕示威人群外，還能噴灑無法洗掉的顏料，幫助軍警辨認參加抗議的人。
報道說，這種防暴車每輛造價65萬美元，是由中國東北大連的鷹翔公司（Eagle Sky）製造的。
中國從伊朗進口大量原油，是伊朗最大的貿易伙伴。而伊朗僅在1982年到2004年間，就向中國購買了總值38億美元的軍事裝備。
自從去年6月總統大選以來，伊朗的軍警即強勢鎮壓反對派的群眾。