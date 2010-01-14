海地数以万计地震灾民露宿街头

海地里氏七級強烈地震過後，數以萬計海地民眾連續第二個晚上露宿街頭。

人道醫療組織無國界醫生表示，他們在當地設立的臨時診治點有大批傷者湧入，許多人傷勢嚴重。

救援人員入夜後繼續不停在瓦礫中搜尋生還者。這次地震恐怕將有數萬人喪生。海地總理貝勒裏夫早些時候接受美國媒體採訪時更稱，死亡人數恐怕超過10萬人。

來自世界各地的物資和器材正陸續運往災區。紅十字國際委員會估計，這次地震的受災人數高達300萬人。

美國首架救援飛機已經抵達海地首都太子港的機場，海軍船艦也正在趕赴當地。

中國大陸、台灣、歐盟成員國和俄羅斯等也相繼派出醫療、拯救團隊飛赴海地，鄰近多個拉丁美洲國家也承諾提供援助。

肩負維持海地治安這重要角色的聯合國維和部隊派員開赴各地防範爆發動亂。一些地方已經傳出發生搶掠。

BBC記者加拉赫發自太子港的報道說，首都局勢越艦不安絕望，救援工作欠缺協調、醫療物資貧乏，救援人員和物資也未能迅速到位。

「屍橫遍野」

當地時間星期二（1月12日）發生的這次地震是海地兩個世紀以來最嚴重的一次。英國達勒姆大學地球科學學系的瑟爾斯教授分析說，地震所釋放的能量相當於50萬噸黃色炸藥爆炸當量。

對於這次地震的死亡人數，海地總統普雷瓦爾沒能給出一個官方的估計數字。他說：「我不知道……到目前為止，我聽到是5萬……3萬。」

普雷瓦爾講述了他在國會大樓的經歷。他踏過了屍體，聽見許多被困瓦礫當中的人們呼喊。

BBC派往當地的記者普賴斯走訪了一家醫院。他說看見約100具遺體躺在地上，然而災民們也照樣伴屍而睡。

Image caption 中國派出救援隊伍趕赴海地施救。

無國界醫生在海地的協調員迪倫表示，「數以10萬計群眾」因為無家可歸而露宿街頭。

目前海地電話通訊仍然廣泛中斷，許多海外僑民都因無法聯繫家屬而感到焦急。在美國邁亞密的主要海地僑民社群，人們舉行聚會祈禱和籌款賑災。

華人傷亡

通訊中斷也使各國政府難以掌握海地災情和駐地人員安危。中國外交部領事司星期四（1月14日）向官方新華社表示，當地華人傷亡情況尚在統計當中。

中國在海地派駐142名維和警察。目前已知有八名維和警察在太子港倒塌的聯合國維和部隊總部內被埋。據稱他們當時正與維和部隊的總指揮官開會，協調工作。

此前消息稱，除了八名被埋人員，中國維和人員目前基本安全。這142人包括維和防暴隊 125 人和維和民事警察 17人，以及公安部維和工作組成員6人。

台灣外交部則證實至少有一名台資工程公司職員的女兒喪生，另有一名台商失蹤。

此前在崩塌的使館中被埋六小時後獲救的台灣駐海地大事徐勉生目前已經與公使齊王德一併送往鄰國多米尼加搶救。兩人均有骨折，但意識清醒，沒有生命危險。

北京與海地並無邦交，但中國外交部發言人姜瑜星期四稱，如果有需要，中國願意向台灣人員提供保護和積極協助。