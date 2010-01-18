《阿凡达》在金球奖仪式大放异彩

Image caption 影片《阿凡達》的成功上映有望打破全球票房紀錄。

好萊塢大片《阿凡達》（Avatar）贏得2010年金球獎兩個最重要獎項，為其在未來奪取奧斯卡獎奠定雄厚基礎。

科幻影片《阿凡達》以其奇特的構思、恢宏的場面及其高超的電腦合成技術贏得最佳影片獎。

而執導《阿凡達》的55歲加拿大導演卡梅隆也在繼《泰坦尼克》之後再次贏得最佳導演獎。

贏得金球獎的《泰坦尼克》在之後的奧斯卡頒獎典禮上一舉奪得了包括最佳影片和最佳導演在內的11個獎項。

卡梅隆在領獎時說，拍攝電影是世界上最好的職業，影人的工作就是為全球的觀眾提供娛樂。

主要單項獎

現年60歲的美國影星梅麗爾·斯特裏普獲得了最佳音樂/喜劇片女主角獎。她在影片《朱莉與朱莉婭》（Julie&Julia）中成功扮演了一個電視節目中的女廚師。

另一名美國影星桑德拉·布洛克在影片《弱點》（The Blind Side）中以一位收養了一名流浪黑孩子的慈愛母親角色奪走了最佳劇情片女主角獎。

傑夫·布裏奇斯以在影片《瘋狂的心》（Crazy Heart）中的出色表演奪得最佳劇情片男主角獎。

小羅伯特·唐尼因在《Sherlock Holmes》（福爾摩斯）中扮演這名大偵探而贏得最佳音樂/喜劇片男主角獎。

最佳男女配角獎分別歸屬於出演《無良雜牌軍》（Inglorious Bastards）的克里斯·沃爾茨和出演影片《珍愛》（Precious）的莫尼克。

捐款游涚

67歲的好萊塢著名導演馬丁·斯克塞斯榮獲終身成就獎。

從影星羅伯特·德尼羅和迪卡普裏奧手中接過金球獎後斯克塞斯說，能夠步諸如塞希爾·德米勒這樣大師的後塵使他感到「誠惶誠恐」。

頒獎儀式在貝弗利·希爾頓大酒店舉行。濛濛細雨使接踵而至參加頒獎儀式的影星們略顯狼狽，從而縮短了他們在紅地毯上在鏡頭前招搖的時間。

在大廳內，以妮可·基德曼為首的一些影星正在利用這一時機游涚公眾向海地地震災民捐款。