美军加紧其海地救援努力

Image caption 在太子港街頭的美國海軍陸戰隊員

在海地發生毀滅性地震一周後，美國軍隊正在加緊其在該國各地的救災努力。

聯合國官員說，他們已經在首都太子港建起救援物資分發站，聯合國安全部隊將同美軍一道分發救援物資。

美軍直升飛機在海地總統府的草坪上著陸，運來數十名美軍士兵。他們很快移到附近的一家醫院，執行警衛任務。

與此同時，聯合國安理會投票通過向海地增派維和士兵的決定，他們將試圖控制海地日益增多的搶劫事件。

在首都太子港的大街上，大批憤怒的人群正在等待救助。

分發食品

美國軍方已經開始利用直升飛機向位於首都和其他地方的分發站運送食品與飲水。

美國軍方還為他們在首都太子港機場處理救援行動的做法進行了辯解。

此前，救援機構和一些國家的政府抱怨說，由於美國軍用飛機佔有優先權，使得一些滿載緊急救災設備的飛機無法及時卸貨。

與此同時，聯合國安理會批准了潘基文秘書長增派聯合國維和部隊的建議。潘基文建議向海地增派2000名維和士兵和1500名維和警察。

潘基文本人說，聯合國正在與成員國交涉，希望盡快增派維和士兵與警察。聯合國目前共有大約9000人在海地執行維和使命。

儘管有報道說，海地發生了普遍的搶劫，但聯合國對海地的安全局勢卻輕描淡寫，稱總體情況還是平靜的。