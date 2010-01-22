记者来鸿：中国少年高球热的背后

Image caption 目前的新潮流就是學習西方富有階層所喜歡的體育運動。

隨著中國人口不斷增長，富有的家長都在想方設法讓子女提高競爭能力，進入高端社會階層。BBC記者米歇爾∙蔡在北京發現，許多家長在鼓勵孩子從事打高爾夫球以及其他所謂的「精英」運動 。

這個地方看上去與我知道的北京完全不一樣。

北京西三環路經常發生交通堵塞，但是我站在這條路的西側已經聽不到小汽車的喇叭聲，公交車轟鳴聲和機動三輪吐吐聲。

實際上，我甚至看不到這一片市區的高大樓群。

展現在面前的是一個面積巨大、經過精心修剪的綠色草坪。在北京這座到處是混凝土建築的國際大都市裏，這裏顯得非常獨特。

耳邊能聽到的只有高爾夫球桿擊球聲。

我現在站在北京鬧市區的一個高爾夫球場上，正在大步向我走來的是艾迪。他打高爾夫球已經多年，這次是來苦練基本功。

他身旁的隨行人員包括父親，翻譯和球童，每個人的身材都比艾迪高許多，因為艾迪今年只有8歲。

提高競爭力

由於中國經濟幾十年來一直以空前的速度增長，使一些家長的腰包越來越鼓，於是就想方設法提高子女在社會上的競爭力。

目前出現的新潮流就是不讓兒童模仿中國中產階級的休閒方式，而是學習一些西方富有階層所喜歡的體育運動。

艾迪的父親從天津開上3個小時的汽車送兒子到北京來練習高爾夫球。

Image caption 在中國，每個人都想嚮往上走。

他在一家瑞士製藥公司擔任經理。他告訴我，送兒子到北京來打球，是因為這裏的教練經驗豐富。

此外，這裏的教練都是外國人。通過這種訓練方式，在打球的同時，艾迪還能提高英語會話能力。

「一個8歲的中國孩子怎麼會喜歡高爾夫球呢？」我問到。

「因為高爾夫球是紳士運動，」艾迪搶著回答。這句話聽上去好像是一位打著蝴蝶結，穿著法蘭絨西裝的西方體育評論員幾十年前說的話。

話音剛落，艾迪就跑出去撿起一個高爾夫球，上面還印著日本動畫機器貓的形像。

這是父親送給兒子的獎品，是讓廠家專門製作的。因為幾個月前，艾迪打了一個一桿進洞。

這個周六，艾迪上課的內容是在練習場上練習切削擊球動作。

「兩眼要瞄凖目標，」身材高大的澳大利亞教練在提醒艾迪。

我覺得，這個動作對於艾迪來說實在是太容易了。他從4歲就開始學習打高爾夫球，每天傍晚做完作業，就直奔球場練球。

上周，他用球桿把球打到190米以外。

社會地位

艾迪的父親小的時候，只是和鄰居家的小伙伴們踢足球玩。

他說，由於中國實行的是獨生子女政策，現在孩子越來越少。

要找到一群孩子組成兩支球隊，實在太困難了。

幸好，艾迪喜歡打高爾夫球。但是在今天的中國，培養子女才已經成為全國的攀比運動。

除了練習高爾夫球，艾迪還在家庭教師輔導下學習爵士鼓，數學和英語。他的父母期待高爾夫球能夠改變兒子的一生，也有助於轉變外界對中國人不知道如何消遣的成見。

「中國的未來就是要走向國際。」艾迪的父親想得很遠。

「如果艾迪將來去美國，到了那邊和朋友之間就有許多可談的內容。」

但是提高自己的社會地位可是不便宜。

在這所高爾夫培訓中心，青少年一對一10小時訓練項目收費一萬元人民幣，相當於一個城市工人年工資的三分之二。

當課程結束時，我問艾迪高爾夫最難打的球是什麼。他回答起來非常專業。

「那就是沙坑了，」他說，然後跑去玩遊戲機了，這算是讓他稍微休息一下。

到了下午，艾迪才看上去像是一個普通的孩子，打打鬧鬧，有說有笑。

雖然艾迪在上課時看上去挺高興，但是我琢磨著他也許不想對於高爾夫球太認真。

在北京順義區，可以看到一片片農田，國際學校和有圍牆的別墅小區。每到周末，家長們帶著孩子就來到這裏的天星調良國際馬術俱樂部上課。

俱樂部的大門馬路對面是一座賣蔬菜和水果的農貿市場，但是當你走進俱樂部大門後，就有一種寄宿學校的感覺。

一天早晨，我在一個訓練場裏觀看孩子們練習騎馬。驕傲的家長們站在邊上觀看。

一個新學員騎在馬上似乎什麼動作也沒有做。後來我才知道，這個男孩年齡太小，他的訓練項目就是騎在在馬背上找感覺。

辛辛苦苦

我遇到一位12歲的女孩子。她練習完騎馬小跑課程正凖備回家。她一身騎士的優雅打扮：一手拿著短馬鞭，長發藏在馬術頭盔裏，由於天冷，面額變成粉紅色。

她的母親是政府公務員，對女兒的多才多藝讚不絕口。

女兒學會4種游泳姿勢，體態是多麼優美，因為她練習過太極拳，學習過禮儀入門和日本插花藝術。

這些技能將會有利於女兒進一步發展，也許有一天還能找到一位很成功的老公。

這位整天為女兒操心的母親承認，所有的人都捲入這場瘋狂攀比的漩渦之中。

「在中國，人實在太多。生存的空間非常小，每個人都想嚮往上走。每個人都在作出更大的努力，這就使競爭變得更加激烈。」

「那麼你在十幾歲的時候有什麼業餘活動呢？」我問道。

「什麼也沒有，」這位公務員說。「我只知道埋頭讀書。」