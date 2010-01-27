韩朝部队在黄海争议海域交火

朝鮮部隊在與韓國具有主權爭議的黃海水域上對韓國開火，韓方部隊也作出了還擊。

韓聯社報道稱，朝方星期三（1月27日）上午在韓方控制的白翎島附近向韓方發射了數枚海岸炮。

朝鮮中央通訊社隨後轉發官方聲明證實，這是他們在進行的年度實彈演練，並表明演練將會繼續。

據報道，朝鮮在星期二（26日）宣佈在其部分海域實施禁航。

法新社引述韓國聯合參謀本部發言人稱，朝方在當地時間上午9時（格林尼治標凖時間零時）在黃海（韓國稱西海）北方界線附近向韓方開火。事件沒有造成任何人員傷亡或破壞。

朝中社報道說，朝鮮日後仍將在同一水域進行演練。

持續緊張

法新社引述的韓國官員稱，炮彈墜落在界線以北，韓方部隊是在炮彈仍在空中時開火還擊。

韓聯社隨後引述軍方人士稱，韓方的炮彈是向不同的方向發射，是警告性質，否認雙方交火。

BBC駐首爾記者薩德沃爾分析說，北方界線一帶此前多次發生的同類事件最終沒有造成局勢進一步惡化，但還是會引起韓國以至於其他鄰國的擔憂。

記者還說，這次開火被解讀為平壤試圖加劇朝鮮半島緊張局勢的又一舉措，以圖獲得外交上的優待。

北方界線是在1953年韓戰結束後由美國為首的聯合國部隊單方面劃定的。朝鮮至今拒絕承認這一界線。

去年11月，韓朝海軍也曾在北方界線水域短暫交火，據報有一名朝鮮海軍士兵喪生，三人受傷。