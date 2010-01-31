分析：对美制裁的雷声与雨点

Image caption 中美關係不止一次因華盛頓對台軍售而受到影響。

北京因為華盛頓向台灣出售64億美元的軍事裝備而威脅要採取措施，對有關美國公司進行制裁。

中國同時威脅說，如果美國不撤消這一軍售計劃，中美在有關重要國際與地區問題的合作「將會不可避免地受到影響」。

軍事

針對軍售，中國外交部已經宣佈暫停中美兩軍的交流，推遲擬於近期舉行的中美副部長級戰略安全、軍控與防擴散等磋商。

就中國這一反應，英國路透社發表文章認為，暫停軍事交流使中美兩軍關係回到了2008年布什政府對台軍售後的那種冰凍階段。

北京這次還取消了美國國防部長蓋茨今年稍晚時對中國的訪問以及中國總參謀長陳炳德上將和美軍參謀長聯席會議主席穆倫上將的會談。

路透社援引一些分析人士說，北京還可能進行一些導彈試射，以表達它對美國軍售的憤怒。

不過，顯然沒有「安全」的美國目標可供中國進行這樣的試射。

而作為「理想選擇」的台灣如今也不同於90年代李登輝當選前的台灣，任何試射都將使馬英九上台以來兩岸關係改善的格局化為烏有，同時給島內「獨派」以新的口實。

經貿

路透社的文章歷數了中國表示會制裁的「參與對台軍售的美國公司」，其中包括西科斯基飛機公司、洛克西德—馬丁公司和波音公司。

西科斯基的母公司「聯合技術公司」在中國擁有多家子公司，其業務包括在中國銷售「奧迪斯」牌電梯和「開利」牌空調。

波音飛機在中國航空客運和貨運系統中均為主力機型。截止到去年6月，在中國運營的1383架民用飛機中，有736架是波音飛機。

洛克西德—馬丁公司在中國並沒有太大的業務規模。

從上述業務關係似乎可以得出這樣的推測：中國一方面又可能在有關公司的在華民用產品業務方面採取具體制裁措施；另一方面對比如波音公司，可能再次打出「空客牌」，通過增加「空中客車」飛機的訂單，還波音以顏色。

貨幣戰？

路透社開出的清單也提到中國是僅次於美國和日本的世界第三大經濟體，並擁有兩萬四千億美元的外匯儲備。

中國確實將其三分之二的外匯儲備購買了美元資產。同時，中國也是美國的最大債權國。

但至今北京方面沒有表示要在宏觀經貿方面或者利用所掌握的美國國債進行制裁。

道理是明顯的，一方面美國仍是中國的重要市場，起碼在可預見的將來中國經濟仍無法完全擺脫出口依賴；另一方面，拿美元開刀最後受傷害的也將包括中國自己。

國際合作

中國這次特別提出會受影響的，是中美「在國際和地區重要問題上的合作」。

中國是安理會常任理事國，擁有對所有提議的否決權。

路透社列出的中美「國際合作」包括諸如氣候變化和國際金融改革，還有國際關係中的伊朗和朝鮮的核計劃問題。

中國外交部沒有說明中美在哪些問題上的合作將會受到影響。路透社認為，北京很可能會利用一些間接的方式表示自己的態度，例如推遲某些會談或降低某些會談的規格等。

其實在這些「重要國際與地區問題」上，中國能真正採取些行動的，恐怕只有伊朗和朝鮮核問題。

即使在這方面，也僅僅可能是被動的行動，比如對把朝鮮重新拉回六方會談採取消極態度；在伊朗核問題上放棄和美國有限的合作，重回杯葛任何美國提議的老立場。

至於氣候變化和國際金融改革，後者事關中國自身利益，中國不會妄動。前者，這次哥本哈根峰會上中國的表現已經有目共睹，糟糕還能糟糕到哪裏去呢？