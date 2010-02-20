历史见证——伦敦经济学院的革命

Image caption 1969年倫敦經濟學院曾因學生革命關閉近一個月

1969年的1月，倫敦雖然還沉浸在冬天的寒冷黑暗中，但倫敦經濟學院內卻蕩漾著革命的氣氛。

1968年的夏天，全世界各地的大學校園內都發生了學生示威抗議行動，在法國，工人也加入了學生的行列。

高塔姆·阿帕當年是倫敦經濟學院的博士生，但是在他眼中，改變世界遠比學業重要。

「我們似乎永遠在學生會開會，討論在世界發動革命，還有用民主方式管理倫敦經濟學院。我們已經知道戰爭，總是在沒完沒了地討論對共產主義、無政府主義的不同看法，要與時間競賽改變這個社會，等等。」

而當時這樣的革命想法似乎也到了時機成熟階段。

馬丁·蕭當年也就讀倫敦經濟學院，他回憶說：「在1968年10月那個學期，世界發生了很多事情。有最大的反越南戰爭遊行，等等。倫敦經濟學院內的左派，社會主義團體一直在爭取學生會向所有想到倫敦來參加反越戰遊行的人開放。學院說這可不行，拒絕這一要求後，我們就讓學生會宣佈佔據學院，學院當局對此非常不滿。」

安全門引發風波

學院當局的不滿情緒後來變成了行動。等到學生過完1968年的聖誕節回校時發現，校園內裝上了一系列的安全鋼門，阻隔校園的不同部門，也讓學生不再可能舉行靜坐和強佔校園行動。於是學生會召開了一次會議，大家投票表決後做出了一個決定。

據馬丁·蕭回憶：「有些人決意要拆除這些安全門，有些還凖備了扳手、榔頭、螺絲起子這一類的工具。我也記不清楚全校到底有幾道這樣的安全門，大概是七、八道，十幾道。這些同學去了之後開始拆，拆了好幾道。有時候學校負責行政的工作人員想要阻止他們，互相還推搡一下。雖然沒有真正的對抗，但是形勢還是相當緊張的。 」

高塔姆·阿帕從他同宿舍同學那裏聽到了這一消息：「我們同宿舍的弗雷德回來告訴我說：我剛去過大門那裏了。我問他什麼門，他告訴我學校怎麼安了鋼門，不讓我們去學院行政大樓部分，經過熱烈討論後決定拆門，他已經去拆了。他說他找到了工具，拆起來並不難。」

對峙

學生的拆門行動讓學校當局大為恐慌，於是學校通知了警方。

馬丁·蕭回憶說：「學生們不得不從大樓裏出來，一個接著一個，警察逮捕了兩三個學生，因為校方有人認出他們就是參加拆門行動的人。結果這些人被帶上警車時，又引起了在倫敦經濟學院外的一次對峙。之後學生遊行去附近大約半英里外的包街警察局，這些學生就是被帶到了那裏。」

Image caption 亞當斯博士宣佈復課

倫敦經濟學院的院長沃爾特·亞當斯博士決定關閉學校，並下令禁止三個學生回校上課。在他看來雖然學校內的緊張氣氛經常會有，而且相當平常，但是發生暴力卻是第一次。

當被問及倫敦經濟學院內的激進組織勢力是否很大時，亞當斯博士回憶說：「很小，幾乎沒有市場。即使是在投票表決時，近四千學生中也只有不到三百人贊成拆門」。

學校的激進學生高喊：「掌權的是他們，不是倫敦經濟學院的革命學生。豎起監獄大門的地方不能說有學術自由。一個學府內的人不得不這麼繞著大門轉圈走，而且隨時這些大門有上鎖的可能。這在我看來根本不是學術自由。」

高塔姆·阿帕回憶說，當時參加革命的活躍人士覺得，可以為革命犧牲自己的學業。

基地

馬丁·蕭回憶說，由於擔心沒有基地會讓學生對當局的憤怒逐漸淡化，沒有了行動的動力，所以他們設立了一個行動委員會，轉移到倫敦大學學生會那裏，在那裏設立基地，繼續開會，散發傳單。

馬丁·蕭還曾經擔任媒體發言人，經常向BBC或者獨立電視台，或者其他媒體講話，好讓外界知道我們學生的想法。

倫敦經濟學院學生行動委員會設在倫敦大學的一幢樓裏。他們把這幢樓稱為「紅色基地」 和「流亡倫敦經濟學院」 。

在一個星期後的一次會議上，屬於保守黨和工黨的學生動議譴責那些拆除大門的暴力行為。

三分之二的學生出席了這次會議，是學生會會議人數最多的一次，有兩千人參加。馬丁·蕭在會議上講話說，無論如何學校下令停課是錯誤的。

Image caption 阿帕教授現在積極倡導和平

社會主義派系的學生出人意外地贏得了這次會議。不久學校當局宣佈倫敦經濟學院將復課。這距離拆除大門的抗議行動已經隔了將近一個月。

凱旋

學生勝利打道回府，極力以勝利者姿態出現。學生們組織了遊行回校，邊走邊用「黃色潛水艇」的曲調高唱「我們都生活在紅色的倫敦經濟學院裏」。

最後，有兩名講師因為支持學生的抗議行動被開除。這也成為倫敦經濟學院最後一次大規模遊行。

當年的革命者們，馬丁·蕭現在是薩塞克斯大學國際關係講師，高塔姆·阿帕又回到倫敦經濟學院成了一名教授。

據阿帕教授透露，社會主義協會已經不再是如今學生最願意加入的團體。他的學生告訴他，如今學生們最熱衷參加的是龍舌蘭酒品嚐協會。