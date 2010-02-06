简讯：研究称养宠物反映主人学历
- 2010年 2月 6日
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英國布裏斯托大學的一項研究發現，從養貓或養狗中，可以看出主人的學歷，因為養貓的人會比養狗的人士，擁有大學學位的比例較高。 調查2524戶家庭後的結果顯示，47.2%的養貓家庭中，至少有一位成員擁有大學以上學歷，但養狗家庭當中，擁有大學以上學歷者，比例只達38.4%。 研究還顯示，較高薪、要求條件較高的職業，工作時間往往較長，照顧愛犬便會成了頭痛的事，
布裏斯托大學貓科流行病學講師莫瑞認為，「這應該和工作時間、或是上班通勤時間有關；表示他們的生活方式不太適合養狗。但這只是我們憑直覺的推斷。」