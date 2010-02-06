朝鲜释放非法入境美国传教士

Image caption 樸東勛在朝鮮已經被扣留一個多月

朝鮮當局已將去年年底扣押的美籍韓裔傳教士樸東勛釋放。

美國官員說，樸東勛乘坐朝鮮至中國的一個航班在周六（2月6日）抵達中國首都北京，他將在周六晚些時候轉飛美國。

朝鮮當局說，樸東勛已經承認了自己的錯誤，因此朝鮮有關當局決定對他進行寬大處理，而樸東勛本人對其行為「深感後悔」。

樸東勛在入境朝鮮時曾表示，他將以自己的行動，喚醒人們對朝鮮侵犯人權行為的關注。

朝鮮官方通訊社星期五宣佈了即將釋放他的消息。

美籍韓裔傳教士樸東勛（Robert Park，前譯羅伯特·樸）去年12月25日從中國境內走過冰封的圖們江面進入朝鮮，隨即被朝鮮邊防軍人捕獲。

28歲的樸東勛在入境朝鮮時攜帶一封寫給朝鮮領導人金正日的信，呼籲他下台並釋放朝鮮的政治犯。