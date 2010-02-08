澳洲将注重吸引技术劳工移民

Image caption 澳大利亞採礦業在設法滿足中國訂單之際苦無勞工投入生產。

澳大利亞移民與公民部長埃文斯宣佈了新的移民政策。他表示，澳大利亞以後將著重吸引更多技術工人移居當地。

埃文斯批評目前許多人透過修讀廚藝和理髮等課程來取得澳大利亞公民資格，並稱這種做法已經成為了潮流。

埃文斯說，澳大利亞將廢除現有的106種需求技術名單，並將審視移民評分測試體系。

澳大利亞採礦業代表對埃文斯的言論表示了支持。力拓和必和必拓等礦業巨頭目前急需技術工人的加入，以應付來自中國的龐大訂單。

近年許多亞洲學生在澳大利亞完成這些由私立學校開辦的職業培訓課程後申請在澳大利亞定居。不少中國學生也會選擇到當地修讀這些廚藝或理髮課程。

在一些涉及留學生騙取澳大利亞居留權的指稱湧現後，教育專家們就多次呼籲堪培拉當局改革留學體系。

埃文斯說，2009年，澳大利亞有17萬人申請以技術移民身份在澳大利亞定居和工作，但有關名額只有10.81萬個。

澳大利亞統計局的數據顯示，當地有440萬人口是在海外出生。