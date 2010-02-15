比利时火车相撞死伤严重
- 2010年 2月 15日
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兩列通勤火車在比利時首都布魯塞爾郊外對頭相撞。
早先時候奧地利國家鐵路公司說有25人死亡，但現在比利時當局說，至少18人死亡，多人受傷。
這兩列火車是在上班高峰時間相撞的，事故地點在布魯塞爾西南的哈勒鎮。
有目擊者說，車上乘客受到劇烈衝擊，相撞的車廂被擠壓到了一起。
目前還不知道這次事故發生的原因。但是，布魯塞爾及周圍地區周末下雪，氣溫也非常低。
事故使當地鐵路交通受到影響，多條線路火車取消。進出布魯塞爾的「歐洲之星」列車也全部暫時停開。
點擊收看： 事故現場視頻
2001年，布魯塞爾郊外也曾發生火車相撞，造成8人死亡，12人受傷。
那次事故的主要原因是司機和信號員語言不通，溝通不暢。