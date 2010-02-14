北约阿富汗军事行动进入第二天

Image caption 參加這次清剿塔利班行動的有包括美英和阿富汗部隊的15000士兵。

在阿富汗南部的赫爾曼德省，美軍和英軍士兵開始清理塔利班布下的大量偽裝炸彈和餌雷。

北約對塔利班發動的大規模軍事行動進入第二天，英美試圖進一步鞏固戰果。阿富汗軍人和美國海軍陸戰隊一起，緩慢向馬爾扎赫推進，這是塔利班的根據地之一。

北約一名高級官員說，行動取得了初步勝利。不久將向該地區部署數百名阿富汗警察。

國際紅十字會在馬爾扎赫設立急救點，該組織說，已經接待過數十名在對攻中被打傷的當地人。

由美、英、阿富汗部隊組成的15000人聯軍於周六（2月13日）黎明之前分別在馬爾扎赫與納德阿里兩個地區展開攻擊。美英官員說，包括一名英軍在內的兩名北約士兵陣亡。阿富汗軍方說，有20名激進分子被打死。

這次軍事行動是自2001年塔利班垮台以來最大的一次。

代號為「聯手」的軍事行動包括4000美軍和4000英軍，以及大批阿富汗軍隊和少量加拿大、丹麥、愛沙尼亞士兵。

游擊戰術

英軍麥辛吉少將在一次新聞發佈會上說，只發生了零星的戰鬥，塔利班無法「組織持續的抵抗」。

一名美軍高級官員說，初級階段的攻勢在最小傷亡和最少暴力的情況下勝利完成。

塔利班的一名發言人說，他們採取打了就跑的方式在進行抵抗。

另一名塔利班發言人稍早時曾說，他們採取撤退的方針是為了避免造成百姓傷亡。

據信，在北約開展這次軍事行動之前，在赫爾曼德省這兩個地區的塔利班士兵有大約400到1000人。