特写：朝鲜的下一代接班人

Image caption 英語教師勞倫斯在金日成大學上課

二月裏一個寒冷的早晨，在平壤金日成大學的一間教室裏，英語教師克里斯·勞倫斯正在上課。

坐在他面前的這些學生，也許有一天會成為這個國家的掌權者。

教室裏很冷，室內的溫度似乎並不比外面高多少。即使是這些朝鮮幹部子弟，看來也無法完全躲開這種不舒服的日子。

勞倫斯說，主要問題是供暖不足。在教室裏上課需要穿戶外的大衣。

勞倫斯是在朝鮮為數不多的英語教師中的一個。提供這些英語教師是英國文化委員會和平壤政府合作項目的一部分。

朝鮮正逐漸將外語教學的重點從中文和俄語轉向英語。也許這是朝鮮有一天會對外開放的預兆之一？

勞倫斯對他教的這個班學生們的英語程度印象頗深。

「這些學生今後很可能將在朝鮮社會中擔任重要職務」勞倫斯對我說。

學生志向

Image caption 這些學生是朝鮮未來的接班者

我問一個學生畢業後凖備做什麼。他回答說他希望今後有機會到國外去做生意。他要做一個商人。

另外一個學生說，他想成為外交官。

我問一名學生他最喜歡的英國作家是誰，這位學生遲疑了一下然後慢慢的說「莎士比亞，還有。。。狄更斯」。我接著問他最近看了些什麼英文書，在令人尷尬的長長沉默之後，他說「嗯。。。好像是《簡愛》，也可能是《哈姆雷特》。」

學生們讀什麼書朝鮮政府是非常關注的。當然，學生們對我說的每一句話也都在政府官員的監查之中。不過，儘管有政府官員在場，並沒有一個學生在回答我的提問時感到要加上一堆諸如「為黨的光榮而努力學習」等套話，而是很自然的談到自己今後的抱負。

學生們說的話同我與大學系主任的談話形成了鮮明對照。系主任的話充滿了歌頌「英明領袖」的套話。

熱烈爭論

在平壤外國語大學，那裏的教師比起金日成大學來好像要開放得多。他們對我說，很高興能有BBC的人到他們大學。他們說每天都會把BBC新聞錄下來，以提高學生的語言技巧。

在畢業班教室裏，學生們正在用相當好的英語辯論是否應該把動物關在動物園裏。

同我這個BBC記者見面後，他們向我提出了有關英國伊拉克戰爭調查等各種問題。他們的知識面很廣，談話也很有深度。

一位21歲的女學生表示，她想坦率的表達一些她的想法。她對我說：

「朝鮮已經在政治和其他方面在世界領先了，我很希望我的國家也能成為世界上的經濟強國」。

她看著我，笑了笑然後接著說「看看我們的面孔，我們看上去是那麼悲傷，那麼飢餓嗎？」

對於這名女學生和她的同學來說，回答顯然是否定的。

從他們的話裏，可以感到這些朝鮮學生對他們的國家十分自豪，但他們沒有意識到的是朝鮮已經遠遠落後於近在咫尺的中國。

朝鮮這一代人面臨的挑戰是，他們的頭腦不僅僅要向世界開放，對他們來說更重要的是，真正了解朝鮮本國的實情。

絕大多數在平壤的人根本就不了解大多數朝鮮人的生活是什麼樣的。

英國駐朝鮮大使說，平壤同朝鮮其他地方是完全不同的。 不是隨便什麼人都能住在這裏。如果一個人惹惱朝鮮當權者，懲罰的手段之一就是把他踢出平壤。

這位大使認為，朝鮮還要再經過一代人的時間才有可能發生真正的變革。