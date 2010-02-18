尼日尔发生兵变总统被扣

Image caption 坦賈在去年八月修憲廢除總統任期限制

西非國家尼日爾周四（18日）發生兵變。全副武裝的士兵攻入總統府，把總統坦賈押往一個兵營。

有報道說，政府部長們也被扣押。

記者們說，兵變士兵看起來已經控制了首都，街上到處是士兵和坦克，電台的正常節目已被取消。

坦賈總統去年八月解散了議會，並舉行了一次有爭議的全民投票，廢除總統任期限制。

自那以來，尼日爾政局就一直不穩。

兵變過程

本台BBC在尼日爾首都尼亞美的記者說，在當地時間周四下午約一點時，總統府周圍槍聲大作。

國家電台還播放軍樂，這與1990年代發生兩次政變時的情形相似。

兵變發生時，坦賈總統正在主持一次內閣會議。據報，兵變士兵攻入總統府後抓住總統，並把他帶到距首都以西23公里處的一個兵營。

目擊者稱，人們把死者和傷者抬到當地一家醫院。目前，首都的局勢尚不明朗，但似乎沒有大規模軍事調遣。

這個鈾礦藏豐富的非洲國家自從去年八月以來一直充滿緊張。

政局不穩

總統坦賈由於在去年八月修改憲法允許自己連任第三屆總統而受到廣泛批評。

自從去年12月以來，政府與反對派一直在西非國家經濟共同體的調停下斷斷續續地展開談判，試圖解決國內的政治危機。

坦賈總統本人也曾是一名軍官，在1999年當選總統，2004年再次當選。

尼日爾自從1960年從法國獲得獨立以來曾經歷過長期的軍事統治。

尼日爾是世界上最貧窮的國家之一，但是坦賈總統的支持者爭辯說，他在位的10年給該國帶來了經濟穩定。

在他任職期間，尼日爾開始開採世界上第二大的鈾礦，並同中國公司簽署大筆能源協定。