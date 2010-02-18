奥巴马在白宫低调会晤达赖喇嘛

Image caption 奧巴馬總統在白宮地圖室會見達賴喇嘛

美國總統奧巴馬周四（18日）在白宮與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛舉行了一個多小時的閉門會晤。

會後，達賴喇嘛在白宮門外向媒體表示，他對會晤非常滿意，並說奧巴馬對他非常的支持。

他說，他與奧巴馬總統談及了如何促進和平與宗教和諧等問題。

達賴喇嘛說，他向奧巴馬提及他的兩大承諾，一是促進人的價值，以便帶來一個和平的世界、和平的家庭以及和平的個人。二是在保護一種傳統，一種宗教的同時，也要尊重所有主要的宗教傳統。這是在不同宗教傳統中構建真正和諧的基礎。

白宮發言人吉布斯說，奧巴馬總統在會晤開始時表示，他支持「維護西藏獨特的宗教、文化和語言特徵，並維護在中國的藏人的人權。」

他還說，奧巴馬稱讚了達賴喇嘛推行的「中間路線」、他的非暴力承諾以及他爭取與中國政府對話的努力。

奧巴馬強調，他一直鼓勵達賴喇嘛與北京通過直接對話的方式解決分歧。

吉布斯還說，奧巴馬和達賴喇嘛都同意美中兩國保持積極與合作關係的重要性。

為了避免過多激怒中國，本次會晤安排非常低調，整個過程不許媒體採訪。

會面地點設在白宮的地圖室，而不是象徵總統權力中心的橢圓形辦公室。