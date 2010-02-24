古巴异见人士绝食身亡
- 2010年 2月 24日
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古巴異見人士扎帕塔在絕食85天後死於哈瓦那一所監獄的診所。
這一消息是由古巴知名人權活動人士羅卡對外界透露的。
哈瓦那人權組織「古巴人權和民族和解委員會」負責人桑切斯說，42歲的扎帕塔在2003年被當局逮捕，罪名是對當局不敬。
扎帕塔最初被判處三年有期徒刑，但由於他在獄中繼續政治活動，刑期後來被延長到25年。
古巴流亡人士在邁阿密所辦的《新先驅報》稱，扎帕塔是近40年來古巴第一個絕食致死的政治活動人士。
該報說，上一位絕食致死的古巴政治人物是1972年死亡的古巴學生領袖兼詩人波伊泰。
報道還引扎帕塔的母親說，扎帕塔是被古巴當局「謀殺」的。