智利地震破坏严重“两百万人受灾”

2010年2月28日

圖像加註文字， 強烈地震對智利首都和很多地區造成大規模破壞。

智利總統巴切萊特說，智利周六（2月27日）發生的強烈地震已令200多萬人受災。

到目前為止，智利大地震已造成至少300人死亡，150萬間房屋倒塌。

智利總統巴切萊特說，當局正盡一切努力恢復災區所有的基本服務，但目前有很多事要做。她還宣佈六個地區為災區。

智利位處南美洲西南部安第斯山脈山麓，火山地震活動非常活躍，在過去半個世紀裏發生多次里氏七級以上的大地震。

智利當地時間2月27日發生里氏8.8級地震，智利首都和很多地區遭到大規模破壞，地震導致房屋、橋樑和道路坍塌，汽車翻下高架公路和橋樑，位於首都的一家化工廠在震後起火燃燒。

智利大地震

目前，智利的水電供應和通訊已中斷，預計受災和死亡人數還可能上升。

由於地震引發了海嘯，幾個太平洋國家都報告說當地的海浪比平日更高。早些時候，位於夏威夷的太平洋海嘯預警中心已將海嘯預警範圍擴大至整個中美洲以及太平洋國家和地區。

法屬波裏尼西亞的海浪高達1.8米，但目前還沒有任何損失報告。

夏威夷、南太平洋的塔希提島和新西蘭沿岸的居民都接到警告，要求盡快前往高處躲避海嘯。

後來，抵達夏威夷的海嘯只造成1米左右的海浪，並未造成大的破壞，夏威夷的海嘯警報被取消。

智利大地震發生在當地時間27日凌晨3時34分，此次地震震中位於智利中部城市康塞普西翁東北約115公里處的海域，距離智利首都聖地亞哥約325公里。這也是智利50年來所發生的最強烈地震。

大規模破壞

圖像加註文字， 智利地震已造成至少214人死亡。救援人員正盡全力搜救倖存者。

據當地媒體報道，僅在馬烏萊地區，地震已導致至少85人死亡。聖地亞哥、奧伊金斯、比奧比奧、阿勞卡尼亞區和瓦爾帕萊索等地都有很多遇難者。

當地電視台報道的畫面顯示，智利第二大城市康塞普西翁橫跨比奧比奧河的一個主要橋樑已經坍塌。

智利全國電視台說，由於地震災區的基礎設施損壞嚴重，救援人員很難前往康塞普西翁。

目前聖地亞哥至少有13人死亡。一個坍塌的停車場砸中數十輛汽車，郊區一家化工廠起火則導致了附近地區的緊急疏散。

智利民航部門宣佈，首都聖地亞哥的國際機場至少將關閉72小時，所有航班均已取消。前往智利的航班目前得轉飛阿根廷的門多薩機場。

據智利當地電台報道，智利本國沿岸和南部的胡安·費爾南德斯島已經發生海嘯，浪高達2.5米，並造成嚴重破壞。

位於智利以西外海三千多公里的南太平洋中島嶼復活節島也一度部分疏散，並鳴警報要求人們遠離海灘。

仍有餘震

奇廉距智利震中約100公里，該市的一位居民對智利電視台說，地震引起的震動長達兩分鐘。

另一些奇廉和庫裏科的居民則說，地震導致當地通訊中斷，但他們仍有自來水。

目前，智利的很多網站和廣播電視仍未恢復正常運作。

美國總統奧巴馬說，如果智利政府需要幫助，美國將提供救災援助。