西班牙破获“僵尸网络”犯罪集团

Image caption 西班牙破獲「殭屍網絡」犯罪集團

西班牙警方逮捕了被控策劃全球最大電腦犯罪案之一的三名嫌疑人。

這三人都是西班牙公民，此前沒有任何犯罪紀錄，具有有限的黑客技術。

他們屬於一個叫做「瑪利波薩殭屍網絡」的犯罪集團，用病毒入侵了190個國家的1300多萬台私人和公司的電腦。

這些被劫持了電腦的公司中包括財富雜誌1000強的一多半企業，以及40多家世界大銀行。

「殭屍網絡」集團建立了一個巨大的通過感染病毒入侵電腦的網絡，盜取電腦主人的信用卡號、密碼和其它信息。

警方目前只透露了這三名嫌疑人的網名：31歲的Netkairo、30歲的Johnyloleante和25歲的Ostiator。

警方說，可能會逮捕更多「殭屍網絡」集團的成員。

大意失手

該集團的第一名被捕者是今年二月初被警方拘留的，當時他在登錄互聯網時忘記了偽裝自己的網址。

在美國FBI、西班牙憲兵和世界各地的保安機構共同進行的一次大型調查行動中「殭屍網絡」受到監視，在去年12月發現它呈活躍狀態。

這一黑客集團的電腦被設計成專門從社交網站和其它電郵服務網站上盜取敏感信息，包括用戶姓名、密碼、銀行賬單和信用卡資料等。

西班牙警方從被捕的嫌疑人之一的電腦中搜出80萬條私人信息資料。

西班牙警方說，這些犯罪嫌疑人除了盜取信息之外，還把被受到病毒感染後劫持的電腦信息出租給其他黑客。