《拆弹部队》赢得六项奥斯卡奖

Image caption 《拆彈部隊》以寫實手法展現伊拉克戰爭中的美軍士兵生活

描寫伊拉克戰爭的美國電影《拆彈部隊》（The Hurt Locker）星期日（3月7日）贏得奧斯卡最佳影片獎等六個獎項。

雖然一直被視為得獎大熱門，但是低成本製作的《拆彈部隊》面臨來自大導演詹姆斯·卡梅隆的大成本科幻片《阿凡達》（Avatar）的挑戰。

不過《阿凡達》獲得的提名雖然多過《拆彈部隊》，但最後只拿到三個技術類獎項。

更有意思的是，《拆彈部隊》的導彈凱瑟琳·畢格羅是《阿凡達》導演卡梅隆的前妻。

雖然此前在金球獎上《阿凡達》贏得最佳導演和最佳影片獎，但畢格羅以及《拆彈部隊》卻是奧斯卡的最大贏家。

畢格羅是奧斯卡82屆歷史中首位獲得最佳導演獎的女性。

奧斯卡

《拆彈部隊》是根據記者馬克·保勒在伊拉克前線採訪報道的真實所見所聞改編的。

這部電影還得到最佳原創劇本獎、最佳影片剪輯獎，最佳音效混合獎和最佳音效剪輯獎。

傑夫·布裏奇斯和桑德拉·布洛克分別獲得最佳男女主角獎。

克里斯托弗·沃爾茨和初踏銀幕的喜劇演員莫妮克分獲最佳男女配角獎。

紀錄四川地震中死亡兒童父母痛苦和他們尋求政府承認豆腐渣工程經歷的紀錄片《劫後天府淚縱橫》未能得到最佳紀錄短片獎。