比尔·盖茨失去世界首富地位

Image caption 斯利姆被指壟斷墨西哥電信業

根據《福布斯》雜誌的最新統計，墨西哥電信大亨斯利姆以50億美元優勢超越微軟創始人比爾·蓋茨，成為2010年世界首富。

個人財產總價值約為535億美元的斯利姆是1994年首個登上福布斯全球富豪排名榜榜首的非美國人。

比爾·蓋茨以530億美元屈居亞軍，而季軍——被譽為「股神」的巴菲特身家被認為約為470億美元。

《福布斯》富豪榜上的每位富豪個人財產總額都在10億美元以上。

這個排行榜不僅記錄上世界富豪的變化，同時也反映出全球經濟的趨勢。

財富增長

在金融危機正烈的2009年，福布斯榜上富豪人數比前一年減少332人，而且留在榜上的富豪的財富總值也都大幅縮水。

而今年不僅富豪人數由2009年的793人增加到1011人，而且富豪們財富總值也都迅速回升。

世界最新首富斯利姆2009年財富升值185億美元，但他仍不是財富增長最多的富豪。

這個稱號屬於巴西礦業大亨巴蒂斯塔，他的身家去年增加195億美元，達到270億美元，令他首次躋身世界十大富豪行列。

從地域來看，美國仍是世界上億萬富豪最多的國家，身價超過10億美元的富豪人數達403位，他們的總財富達1.03萬億美元。

而世界上富豪最為集中的城市是紐約（60人），其次是莫斯科（50人）和倫敦（32人）。