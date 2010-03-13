欧盟有望达成拯救希腊金融方案

Image caption 希臘財政問題引發大規模抗議和罷工

歐盟官員告訴BBC，最快可能在下周一（3月15日）達成方案，為希臘提供借貸和信貸。

在經過密集協商後，歐盟旨在幫助希臘減少借貸穩定歐元的一攬子計劃接近達成。

BBC在布魯塞爾的記者加文·休伊特說，如果希臘尋求幫助解決財政赤字問題，這一拯救方案將為希臘提供借貸和信貸保證。

歐元區各國的財政部長最快將在下周一為這一金融拯救計劃定稿。

希臘至今還沒有向歐盟提出幫助解決金融危機的要求。

希臘的財政赤字比歐元區規定的標凖高出了四倍。希臘因此出台的緊縮財政措施在國內引發公眾的憤怒情緒。

希臘的金融危機也影響到歐元。

據BBC記者了解，這一拯救計劃將主要由德國和法國承擔，英國和其他非歐元國家將不會出資。

儘管德國政府對這一計劃表示支持，但是德國國內對支持弱勢歐元經濟體系的做法有相當的政治牴觸情緒。