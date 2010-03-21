“塑料瓶号”启程横渡太平洋

Image caption 船員將在海上漂流三個月

一條由一萬兩千個塑料瓶做成的雙翼船從美國舊金山啟程，前往悉尼。

這次飄洋過海的目的是為了提醒人們關注海洋污染。

這條名為「塑料瓶號」的雙翼船船長是英國富翁、銀行業繼承人大衛·狄羅斯希爾德。他與四名船員，將在海上漂流三個月。

航程全長一萬一千海里，其間將經過「大太平洋垃圾區」。這個海上垃圾區面積相當於英國的五倍、美國德州的兩倍。

聯合國統計數字顯示，五分之四的塑料瓶最終被扔掉成為填埋垃圾。

狄羅斯希爾德本月早些時候告訴BBC說，現在，人們必須正視這種「眼不見、心不煩」態度。

造成誤解？

狄羅斯希爾德今年31歲，是有名的冒險家。他將用微博等形式向世人報道自己的「塑料瓶之旅」。

「塑料瓶號」由充滿二氧化碳的水瓶做成，動力來自太陽能、風能和潮汐渦輪。

一輛健身用自行車將帶動發電機為船上的便攜電腦供電。船上配備有堆肥式廁所，另外還有一個小花園，船員可以在這裏種菜。

批評人士說，這樣的探險會給人造成誤解，即用塑料瓶沒錯，只要回收就可以了。最有效的減少污染的方式應該是鼓勵人們少用、不用塑料瓶。

批評人士還指出，如果塑料瓶號中途出了事故、支離破碎的話，豈不是又給大海留下大量的塑料垃圾？