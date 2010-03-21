东京专稿：住日外国人参政权阴霾笼罩

Image caption 日本報刊對外國人參政權的異議（BBC中文網照片）。

日本右派報紙《產經新聞》星期天（3月21日）發表對全國各都、道、府、縣議會的調查顯示，目前28個地方議會反對永住外國人參政權，逆轉了原來贊成多於反對的形勢，體現了首相鳩山由紀夫推動給予外國人參政權操之過急出現的反效果。

鳩山本人和執政的民主黨幹事長小澤一郎都希望給予定居日本的外國人參與地方選舉的投票權和成為地方政府公務員的資格。小澤去年12月訪問韓國時，還在首爾的一個公開演講中承諾民主黨政權將給予外國人參政權。

取捨的矛盾

外國人在日本定居，符合一定條件後，可申請歸化和永住兩大類身份。歸化是加入日本國籍，取一個日本名字；永住是不加入日本國籍，但有永久居住權、保留原姓名。

在日本定居的外國人，不乏幾代人定居日本，但仍持永住權的韓國人和朝鮮人。上個世紀80年代後，永住日本的一些韓國人主張他們一樣繳稅，也應有參政權和成為公務員的資格，有些還正式向法庭立案、起訴。不過在日本現行法律下，這些要求不獲許可、官司相繼敗訴。但韓國每任總統總是前赴後繼地敦促日本給予永住韓國人參政權。

隨著在日本定居的外國人遍及城鄉，日本社會對外國人的認識增加，對外國人的抗拒感有下降傾向。但當鳩山和小澤打算在這一屆召開的國會上提交永住外國人參政權的相關法案、爭取成立時，各界爭議就再上升。包括參與執政的國民新黨代表龜井靜香也附和反對的意見說，連國籍都不願放棄的外國人，何以非參與日本政治不可，令人對其參政目的存疑。

欲速則不達

民主黨內也有反對意見，令鳩山內閣上個月被迫擱置提交法案、謀求成立的計劃。

永住日本的中國人等其他外國人並不如韓國人、朝鮮人那麼積極要求參政權，在日本也聽不到中國政府或其它外國政府要求日本給予本國僑民參政權。

自從小澤在韓國作出給予外國人參政權的承諾後，小澤親中、親韓的感情與他的金錢醜聞便扯到一起、成為罪狀，被一些傳媒、輿論追究。新潮社剛推出特刊《小澤一郎研究》中，甚至指責小澤因母親與朝鮮的銀行有瓜葛，來追究小澤提倡給予外國人參政權的根源。《產經新聞》星期天報道說，今年1月以後，各地懷疑外國會插手日本地方政治、滲透地方政府的危機四起，元旦調查中贊成給予外國人參政權的26個地方議會現在只剩16個、反對的14個地方議會現在增加到26個。