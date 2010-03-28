李明博再次承诺彻查沉舰事件

Image caption 韓國軍方正在展開大規模海上搜尋行動

韓國總統李明博周日（28日）表示，將徹底清查天安艦沉沒事件真相，不留一絲疑惑。

據韓國媒體報道，李明博在總統府青瓦台舉行的一次由韓國安全官員參加的會議上說，「調查時應考慮所有可能性，但要排出輕率的預斷，以免產生不必要的混亂。」

事發之初，曾有跟朝鮮有關的揣測，但韓國軍方官員表示，他們傾向於不認為是朝鮮的導彈和岸炮將「天安艦」擊沉。

根據衛星圖片和其它情報，在「天安艦」發生爆炸沉沒時，周圍並沒有朝鮮軍隊的跡象。

李明博說，「在現階段最重要的是營救生存者。希望各位營救人員到最後一刻，竭盡全力營救失蹤者。」

搜尋工作

在天安艦沉沒海域展開調查的海難營救隊到周日上午尚未發現天安艦船體殘骸。

潛水員們繼續在惡劣的天氣條件下搜尋失蹤船員。在天安艦於兩天前被一起神秘的爆炸炸成兩截後，仍有46名船員下落不明。

不過，韓國合同參謀本部報告說，搜尋人員在百翎島附近海域發現了救生衣、安全帽、浮力防彈衣等遇難者的物品。

韓國國防部說，儘管在目前這個階段尚沒有任何跡象顯示朝鮮捲入了這起爆炸事件，但韓國軍隊仍處於高度戒備狀態。

有揣測說，天安艦有可能被一枚水雷擊中。

天安艦沉沒事件是韓國海軍遭受的最嚴重的災難之一。