简讯：德国反对土耳其加入欧盟

正在訪問土耳其的德國總理默克爾再次重申，土耳其不應該成為歐盟的正式成員國。

默克爾提出給予土耳其伙伴地位，但被後者斥責為侮辱。而默克爾認為，不應該用負面的眼光看她的提議。

BBC在土耳其的記者表示，在首都安卡拉的記者會上，默克爾和土耳其總理埃爾多安幾乎在每一項重要議題上都存在分歧。

兩國領導人在是否應該就核計劃制裁伊朗方面有不同的看法。

對於土耳其拒絕承認由希臘裔在塞浦路斯南部組成的國家，默克爾呼籲土耳其盡快解決有關僵局。

土耳其是北約組織唯一一個穆斯林成員國，一直希望加入歐盟，但遭到部分成員國的反對。