韩国在靠近朝鲜海域发现断裂舰体
- 2010年 3月 29日
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韓國軍方星期一（3月29日）說，它已經發現了上周五在未知情況下發生爆炸而沉沒的「天安艦」艦體尾部。
韓國當局希望，在沉船事件中失蹤的46名水兵可能被困在沉船的空氣艙內仍然活著。
韓國海軍潛水小組即將前往出事地點搜尋倖存者。
「天安艦」的沉沒地點處於和朝鮮交界的有爭議海域。但韓國軍方說，目前並沒有發現朝鮮捲入這一事件。
救援人員上周末說， 「天安艦」 在爆炸中斷成兩截後沉到海底。韓國表示對爆炸原因尚未做出結論。
加緊搶救
BBC駐韓國記者薩德沃斯說，雖然海上激流和不明水況阻礙了韓國海軍潛水員的工作，但他們仍然發現了沉在海底的「天安艦」尾部。
由於大部分水兵睡眠艙都設在船尾，那些失蹤的海員很可能就被困在這截艦體之中。
薩德沃斯說，如果那些人還活著，現在已經到了分秒必爭的危急時刻。因為根據計算，留在艙內的氧氣即將用完。
他說，雖然過去幾年朝韓兩國海軍在這片海域進行過相互炮擊，但在上周五的「天安艦」爆炸沉沒事件中並沒有發現朝鮮軍方有特別的舉動。
一些人因此揣測，「天安艦」的爆炸是由事故引起。