简讯：韩国油轮索马里海域被劫持
- 2010年 4月 4日
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韓國外交通商部4日說，韓國一艘30萬噸級的油輪在印度洋海域遭索馬里海盜劫持，船上共有24名船員。
「三湖夢想號」油輪船籍隸屬馬紹爾群島，船主為一家韓國公司。油輪從伊拉克啟程，原計劃駛往美國，但4日下午在途經亞丁灣東南1500公里的印度洋海域時，遭索馬里海盜劫持。
船上共有5名韓國船員和19名菲律賓船員。目前韓國政府已展開營救工作。
據國際海事局公布的數字，2009年索馬里附近海域發生海盜襲擊事件214起，至少47艘船隻被劫持，佔全球海盜活動的一半以上。