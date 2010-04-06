中国处决毒犯 日本官民反应有别

中國周二（4月6日）處決日本人毒犯赤野光信，日本官方和民間從一早開始就議論紛紛。

這是中日1972年建交以來，中國首次處決日本人罪犯的個案，而且從中國上周預告來看，本周內可能還有三名日本人毒販也會被處決。

Image caption 日本反死刑人士在中國大使館外抗議

官方強調遺憾

被中日兩國都視為感情親中的日本首相鳩山由紀夫周二說：「雖說兩國司法制度不同，但從日方看還是令人遺憾。不過從某個意義上來講，遺憾但也沒法。」

而法務大臣千葉景子則在記者會上質疑說：「與日本的制度對比，中國的刑法相當重，日本也存在中國能否保證像日本這樣刑法手續健全的意見，令人擔憂中國此舉會引發日本輿論反彈。」

內閣官房長官平野博文也在例行記者會上說：「憂慮日本國民的感情」。

針對中國上周接連預告將執行四名日本人的死刑，不贊成死刑的執政民主黨的內閣成員先後向中國表達了憂慮和遺憾之意。

在鳩山和平野上周表示憂慮以後，周末訪華的日本財務大臣菅直人與中國總理溫家寶會談時，也對中國凖備處決日本人可能影響日本國民的感情表示了憂慮。

民間質疑審判不透明

日本各大傳媒紛紛報道，赤野的親屬獲得允許，周一進入大連市看守所與赤野光信會面，會面時間也從預定的20分鐘延長超過了一小時。

另一方面，中國政府周一向日本預告了周二早上九點半處決赤野的決定，周二處決後又通告了日方。

朝日電視台周二早上的時事議論節目中，出席的前日本法官認為，從中國並不是允許所有中國人死刑犯行刑前能與家屬會面的情況來看，中國相當顧慮了日本官民的感情，但也說明了中國執法的不明確性和內外有別。

不過其他嘉賓最多質疑的還是連日來日本議論最廣泛的中國確定死刑的司法手續是否透明的問題，因為赤野到被處決，日本不知道中國最高人民法院何時審判過、如何確定了他的死刑，也不清楚他到底是販毒集團的核心人物、還是為錢替人運毒。

死刑爭議

此外嘉賓們還關心在中國帶多少重量的毒犯會被判死刑的問題，對此有些在日本的中國學者解釋說，鴉片戰爭以來，中國政府視販毒是威脅國家安全的行為，不是涉及毒品多少的問題。

美國《新聞周刊》日本版總編輯竹田圭吾則在富士電視台的同類節目上說，赤野光信持2.5公斤毒品入境中國被判死刑，刑法輕重不是最重要的，重要的是中日兩國都有死刑，應討論要不要死刑、死刑能不能杜絕犯罪的根本問題。