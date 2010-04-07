综述：埃及召开文物“回归”会议中国“取经”

Image caption 美國最近歸還埃及的3000年前的古代文物

世界多國文化官員在埃及開羅召開會議，討論如何收回那些被盜竊並在海外展覽的古代文物。中國代表將向埃及「取經」，借鑒埃及追討流失海外文物的經驗。

來自16個國家的代表出席這次為期兩天的會議。會議由埃及最高文物委員會主辦(SCA)。

最高文物委員會希望西方博物館歸還埃及法老文物。該機構表示，會議將討論「保護和恢復文化遺產」。

與會代表包括來自希臘、意大利和中國的文化官員。這些國家在過去幾百年來都有大量古代文物流失海外，他們希望收回這些文物。

中國海外文物

埃及文物當局同英國進行了長時間談判後，2010年3月埃及文化部部長宣佈，埃及將從英國收回約2.5萬件古埃及文物。

中國同埃及一樣有眾多文物流失海外。有報道說，僅英國博物館就有3萬多件中國古代文物珍品，包括《永樂大典》、《女史箴圖》、《洛神賦圖》、《四庫全書》等。

據報道，在海外收藏的中國文物超過1000多萬件。中國公眾日益關注中國文物流失海外，民間人士還建立了中華社會文化發展基金會搶救流失海外文物專項基金，爭取收回流失海外的中國文物。

中國媒體報道說，中國民間建立收迴文物專項基金後，巴黎盧浮宮、紐約大都會藝術博物館等18家西方著名博物館聯手發表聲明，反對把包括戰爭中用掠奪等非正常手段獲得的文物和藝術品歸還給原屬國。

被盜竊文物

在開羅，各國代表將在會議上宣佈他們的要求，並且商討關於如何說服海外博物館回應他們的要求的策略。

據料會議將呼籲聯合國教科文組織修改有關公約，禁止出口和擁有1970年以後的被盜文物。他們還希望能夠追索早於1970年被盜的文物。

近年來，埃及有關當局加大力度索要被盜文物。去年埃及最高文物委員會一度中斷了同法國盧浮宮的聯繫，直到盧浮宮歸還埃及古墓壁畫殘片以後才恢復了關係。

據報道埃及最高文物委員會負責人還向英國博物館索要他們收藏了200多年的羅賽塔石碑以及在柏林陳列的一尊有3,400歷史的埃及女王娜芙蒂蒂（Nefertiti）的胸像。