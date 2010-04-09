记者来鸿：毒品大潮席卷俄罗斯

Image caption 在俄羅斯，使用海洛因成癮的人數，高達250萬。

自從塔利班政權垮台以來，阿富汗的鴉片產量急劇增加。俄羅斯成了一個大客戶。俄羅斯緝毒負責人曾經用「海嘯」來形容海洛因在國內的泛濫。總統梅德韋傑夫說過，阿富汗海洛因已經威脅到國家安全。BBC記者傅東非在西伯利亞發現，每一年，海洛因都把成千上萬的俄國人過早送入墳墓。

一段時間以前，我在距離莫斯科以東三個時區的一個小鎮，看到又一個俄國母親，在兒子的屍體旁失聲痛哭。看到她痛不欲生的樣子，我覺得很不自在，懷疑自己坐在這裏，是否有點冒犯別人的隱私。

我是為她的兒子而來，她也是為兒子才同意我來。伊果今年只有21歲，死於海洛因。

在俄羅斯，男人壽命不長，是一個慘痛的事實。平均下來，俄羅斯男人能活到60歲，就算很幸運了。在冰天雪地的西伯利亞，男人的平均壽命更短，只有57歲。

現在，酒精仍然是第一大殺手，每一年，都有五十多萬俄羅斯人因酗酒死亡。但是，過去10來年，另外一個大殺手，正在以令人心驚肉跳的速度，在俄羅斯境內蔓延。

這個殺手總是成雙成對地出現，一個是海洛因，另一個是艾滋病。

現在在美國，大約有80萬海洛因癮君子，英國大約有20到30萬。但在俄羅斯，使用海洛因成癮的人數，高達250萬。

地理位置

俄羅斯為什麼這麼與眾不同呢？也許，這和天氣條件有關。如果人們一年中有半年都要生活在陰冷之中，抑鬱症，就會成為一個大問題。

我埋葬了所有的家人，沒有了繼續活下去的原因。我就躺在床上，打了一針，再打第二針。 前癮君子 塞爾吉

但是，迄今為止，海洛因泛濫的最主要的原因還是俄羅斯的地理位置。拿出一張世界地圖，從阿富汗往北畫條線。

俄羅斯大片國土，從東往西，幾乎覆蓋著整個歐亞大陸。在歐洲，人們可以經常聽到有關阿富汗海洛因的報道。但是，受海洛因毒害最深重的國家，就在阿富汗的家門口，包括塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦和俄羅斯。對於其中的一些地區，歐洲人不僅了解不多，可能也不怎麼關心。

沿著從阿富汗畫的這條線繼續往北走，終點就是西伯利亞城市新庫茲涅茨克。

在這裏，我遇到了一群與眾不同的年輕人。弗拉基臂膀粗壯、虎背熊腰，看起來更像是夜總會的保鏢。現在，他正在接受培訓，成為一名基督教新教的牧師。弗拉基還是25名年輕人的「名譽父親」。他本人以及他所照顧的所有年輕人，都曾經是海洛因癮君子。

新生活

弗拉基收容的年輕人中有一個名叫塞爾吉。他表情嚴肅，好像永遠皺著眉頭。九個月以前，塞爾吉剛剛戒了毒。他能夠戒掉海洛因、選擇開始新生活，說明弗拉基和同事們的努力收到了成效。

塞爾吉的父親曾經酗酒、毒打妻子、偷盜，被投進了監獄。最後，因肝功能衰竭死在獄中。塞爾吉10幾歲的時候，母親自殺。他發現母親的屍體懸吊在家中走廊的吊燈上。15歲的時候，塞爾吉和弟弟無依無靠，開始販賣毒品。20歲的時候，塞爾吉已經成為一個大毒販。2007年，弟弟和其他的毒販子發生矛盾，被人活活打死。塞爾吉的世界徹底崩潰了。

Image caption 九個月以前，塞爾吉剛剛戒了毒。

塞爾吉告訴我，「我埋葬了所有的家人，沒有了繼續活下去的原因。我就躺在床上，打了一針、接著打第二針」。

一年前，弗拉基發現了塞爾吉的時候，塞爾吉已經很長時間沒有洗涮，身邊堆滿了垃圾、廢品，距離死亡就差一步了。過去一年，塞爾吉的生活發生了巨大的改變。現在，他不僅身體強健，還在考慮找回失去聯繫很久的女朋友。

塞爾吉只是一個例子。在位於地下室的康復中心內，弗拉基帶我參觀了戒毒室。一個看起來病入膏肓的年輕人癱倒在床上。

做棺材

弗拉基告訴我，「他昨天晚上剛進來的。新來的人前兩個星期必須呆在戒毒室」。

我立刻明白了弗拉基話中的含義----冷火雞療法。停止使用海洛因，會給人帶來極不舒服的戒斷症狀，但是，確保戒毒者長期不再重新濫用，難度更大。

我們也得想辦法賺錢。在這一片兒，殯儀所從來不用擔心找不到生意。 一家康復中心負責人 弗拉基

弗拉基說，「一半的年輕人都戒不了，他們還會

到大街上去買海洛因」。

也許，正是因為面前的事實如此嚴峻，弗拉基和他六個都曾是癮君子的幫手，有一種獨特的黑色幽默。

他們把康復中心的一間屋子改成車間。其中三個年輕人正在忙著做棺材！

我吃驚地問道，「你們為什麼要做棺材」？弗拉基不動聲色地回答說，「我們也承接喪葬業務」。

「喪葬業務？想想你們過去的經歷，這豈不是有點讓人毛骨悚然」？

弗拉基說，「我們也得想法賺錢。在這一片兒，殯儀所從來不用擔心找不到生意」！