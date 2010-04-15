火山灰云雾影响英国航班

Image caption 火山噴發形成的雲霧和火山灰影響到英國的航空客運

冰島一個地面火山噴發形成的雲霧和火山灰影響到英國的航空客運。

英國機場的運營公司BAA表示，所有從希斯羅機場、斯坦斯特機場和蓋特維克機場從周四（4月15日）中午起中止所有進出航班。

蘇格蘭的所有機場都已經關閉，英國其他大部分機場都取消或者中止了航班。

氣象當局發出警告說火山灰可能毀壞飛機發動機後，空中交通管制當局(Nats) 開始限制航班。

旅客被告知要在旅行前同航空公司取得聯繫，了解航班的變化。

專家警告說，含有岩石、玻璃和沙子微粒的火山灰可能損壞飛機引擎。

歐洲控制安全機構說，火山灰雲霧上升到了55,000英尺的高空，據料將在英國夏令時15日下午13：00左右穿過英格蘭北部和蘇格蘭。

該機構的官員說，火山灰雲霧正移往荷蘭和比利時，但云霧到達那裏的時候濃度會降低並且散去。

英國氣象機構的官員說，這些火山灰雲霧可能需要數天才能消失。他們有充分理由採取謹慎措施，因為在1982年一架英航的大型客機穿越火山灰雲霧時4個引擎同時失靈。

在1989年12月15日，荷蘭航空公司的一架波音B747-400客機遭遇了同樣的事故。這架客機在從阿姆斯特丹飛往阿拉斯加的途中穿越火山灰雲霧，火山灰雲霧使飛機4個發動機失靈關閉。

當飛機飛出火山灰雲霧後，機組人員才能夠重新啟動發動機，在阿拉斯加安全降落，但是飛機嚴重受損。