中国：将通过一切途径全力追索被盗文物

Image caption 追索被盜文物是一個棘手的問題。

中國國家文物局官員說，將加強國際合作，通過一切必要途徑和方式，追索被盜和非法出口的中國文物。

中國國家文物局法規司法制處處長張建華說，依據國際公約的原則和慣例，中國決不放棄追索被盜中國文物的權利。

張建華本周在埃及出席文化遺產保護及追索國際合作會議時說，中國「毫無疑問」擁有被盜和非法出口到國外的中國文物的所有權。

專家估計，中國目前有在戰爭中被盜的167萬件珍貴文物散落在海外47個國家的約2000個博物館中。

張建華說，任何拍賣被盜和非法出口的中國文物的行為都是不道德的，都會傷害中國人民的感情。

來自中國、埃及、印度、韓國、意大利、希臘等22個國家的代表出席了由埃及主持召開的文化遺產保護及追索國際合作會議。

被盜文物清單

與會代表據報同意制定一份「優先」追索的被盜古代文物清單。主持這次大會的埃及最高文物委員會秘書長哈瓦斯說，有七個國家遞交了他們的優先追索名單，其餘國家將在一個月內遞交。

中國國家文物局官員沒有披露中國政府希望追索的中國被盜文物清單。

中國官方媒體說，追索被盜和非法出口文物是全球一個棘手的問題，因為它牽涉到政治、經濟、文化和國際關係等諸多方面因素。追索過程通常耗時多年，頗費周折。

2009年2月，法國的克里斯蒂拍賣行排賣兩個從中國圓明園掠來的青銅獸首雕塑（兔首和鼠首），雖然中國試圖阻止拍賣進行，但是法國法院裁定拍賣合法。

兩個獸首分別以1400萬歐元賣給一位匿名買家，但該買家後來宣稱不會付錢，拍賣的獸首被賣方收回。

埃及在過去幾百年也有大量古代文物流失海外。埃及文物官員說，經過與英國長時間的談判，埃及將從英國收回約2.5萬件古埃及文物。