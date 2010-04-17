美国证交会指控高盛欺诈投资者

2010年4月17日

圖像加註文字， 高盛集團的股票重創逾12%。

美國證券交易委員會指控高盛投資銀行2007年在美國房地產市場開始陷入衰退時欺詐投資者。

美國證交會指控高盛當時沒有如實披露相關的利益衝突，並稱高盛銷售一種注定要失敗的次貸產品，並對投資者隱瞞一些重要信息。

證交會還說，該產品是一種很複雜的新產品，但高盛所使用欺詐手段很簡單，而且並不新鮮。

高盛對此回應說，這種指控毫無根據，並將捍衛它的名譽。

美國證交會指控高盛集團及其在倫敦辦公室的其中一位副總裁法布裏斯·圖爾在美國房地產市場開始陷入衰退時欺詐投資者，投資者因此遭受的損失可能超過10億美元。

消息公布後，高盛集團的股票重創逾12%。

信息披露

美國證交會說，高盛當時未能如實披露一項「重要信息」，即高盛集團其中一名客戶「保爾森公司」曾幫助挑選哪些債券被重新包裝作為次級房貸相關金融產品。

圖像加註文字， 約翰·保爾森在金融市場獲利數十億美元。

美國證交會稱，高盛打包並營銷了一種與次級房貸擔保證券表現掛鉤的合成式債權抵押證券。

這些合成式債權抵押證券後來在2007年被賣給投資者。

可是，高盛並沒有如實披露保爾森公司曾預計這些證券價值將下跌。

美國證交會說，投資者所不知的是，保爾森公司在選擇哪些證券作為次級抵押貸款相關金融產品時扮演了重要的角色，因為一旦這些證券違約，保爾森公司將獲益。

證交會聲明說，總而言之，高盛在保爾森公司的要求下安排了有關交易，為了其經濟利益，保爾森公司極大地影響了有關次貸金融產品的選擇。

但高盛否認有任何過錯，並稱有關指控「在法律上和事實上完全沒有依據」。