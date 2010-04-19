冰岛火山灰危机影响亚洲
陳時榮 BBC中國事務主編發自德里
- 2010年 4月 19日
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萬里之外的冰島埃亞菲亞德拉火山噴發不僅造成歐洲空中交通癱瘓，也給亞洲帶來莫大的影響。
從北京到雅加達、從東京到迪拜，已有數百次開往歐洲的航班被取消，數萬名歐洲旅客被困在亞洲的機場和酒店，而很多亞洲人則不得不取消嚮往已久的歐洲之行。
中國民航局表示，過去幾天裏，由於歐洲20多個國家禁飛，僅中國四大航空公司經營的歐洲航線就有150多個航班被迫取消，這還不包括由歐洲國家航空公司在同一組航線中的航班。
整個亞洲股市上，航空公司的股價星期一大跌。
在航空公司痛心火山灰造成的經濟損失的同時，滯留數日的旅客們四處打聽，他們何時才能插翅飛回自己的國家。
還有一些人擔心，如果繼續呆下去，簽證過期了，亞洲國家的政府又會怎樣對待他們。
因為相隔萬里，他們沒有辦法像在歐洲境內的那些人那樣，改換交通方式，從天上改到陸路或者水上交通。
氣象專家預計，冰島的火山灰星期二將飄到中國東北和朝鮮半島等東北亞地區，但經過長途漂泊之後，其濃度將不足以影響亞洲國家範圍內的航空運輸，造成像歐洲那樣的空中癱瘓。