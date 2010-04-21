Image caption 薩馬蘭奇和國際奧委會現任主席羅格

國際奧林匹克委員會前主席薩馬蘭奇星期三（4月21日）因病去世，享年89歲

他在星期天因為急性冠狀動脈供血不足被送進西班牙巴塞羅那的吉隆醫院，三天後死於心臟和呼吸系統衰竭。

薩馬蘭奇在1980到2001年間擔任國際奧委會主席時，被公認為是世界體育界最有影響力的人物。

他的繼任、現任國際奧委會主席羅格說，他無法用語言形容對薩馬蘭奇去世感到的悲痛。

羅格在講話中感謝薩馬蘭奇為奧林匹克運動作出的傑出貢獻，並讚揚他設計了一個更強大、更團結的奧林匹克運動。

薩馬蘭奇最近幾年健康一直欠佳，行走不便，但是仍然到世界各地出席國際奧委會的會議。

今年二月他還在助手的幫助下前往加拿大溫哥華，參加2010冬季奧運會。

薩馬蘭奇在2001年退休時，擔任了21年的國際奧委會主席，是繼現代奧林匹克運動創始人顧拜旦之後，任期最長的奧委會主席。

薩馬蘭奇1920年7月出生於西班牙的巴塞羅那，從小酷愛體育運動，曾任西班牙冰球聯合會會長。

他在弗朗哥獨裁統治時期開始了自己的體育政治生涯，先是擔任西班牙奧委會主席，1966年成為國際奧委會委員。

弗朗哥死後，薩馬蘭奇從1977年起出任西班牙駐蘇聯大使，1980年當選為國際奧委會主席。

評論人士認為，薩馬蘭奇接任這一職務期間，正是國際奧林匹克運動最困難的時期，而他在20年間把奧運會建成一個全球推崇的運動。

當時即將在莫斯科舉行的1980年國際奧運會受到美國為首的一些國家的聯合抵制。

而此前在蒙特利爾舉辦的1976年奧運會被稱為一場經濟災難，導致主辦者把奧運會視為負擔。

參加1984年國際奧運會申辦競標的城市居然只有一個，就是美國的洛杉磯。

薩馬蘭奇上任後，幫助主辦城市在世界範圍尋找贊助和獲得電視轉播權，大大振興了國際奧林匹克運動。

當然他也受到過一些批評，比如沒有嚴肅處理運動員服用興奮劑事件，以及允許申辦城市為國際奧委會成員提供好處等。

但在鹽湖城申辦奧運時一些國際奧委會成員的賄賂醜聞發生後，薩馬蘭奇採取了嚴厲的改革措施，整肅國際奧委會，禁止委員們訪問申辦城市。

2001年薩馬蘭奇辭去國際奧委會主席一職，當年被授予國際奧委會終身名譽主席稱號。